Ella Dvornik je na Instagramu pokazala impresivne rezultate treninga nakon četiri mjeseca te je objavila svoje usporedne fotografije.

Blogerica i influencerica Ella Dvornik (30) sa svojim pratiteljima rado dijeli trenutke iz privatnog života, a baš je zato i toliko popularna.

Tako je već ranije najavila da kreće s treninzima kako bi stesala figuru nakon dva poroda, a prije toga je otkrila i da je bila na tretmanu zamrzavanja sala na trbuhu. Sada se Instagramu pohvalila rezultatima napornog vježbanja te je objavila svoje usporedne fotografije od sada i od prije četiri mjeseca.

"Nisam vas htjela zamarati na feedu s ovim, pa ste sve uglavnom pratili preko storija, ali evo htjela sam se osvrnuti na par stvari. Mislim da je lakše ovdje da ne pišem svakome posebno. Mnogo vas šalje podršku i lijepe riječi, i hvala vam na tome jer se zaista trudim i slušam upute i uporna sam. Ali mnogi mi isto tako pišu da pretjerujem itd. Pa evo da vam objasnim šta se tu dešava", započela je Ella pa je potanko opisala svoje iskustvo i pojasnila ciljeve.

"Ja istovremeno gubim kile i gradim mišiće. Nije mi cilj bit 42 kile s krevetom, prošla su me vremena kad sam mislila da je mršavo super, međutim da bih izgradila tijelo kakvo želim, moram smanjivati i postotak masti u tijelu. To se radi istovremeno. Ja sam daleko od cilja, a cilj nije da budem štapić, cilj je da budem jača. Puno jača nego što vidite na desnoj slici. Ali desna slika je tek početak. Da izgubila sam guzicu, ali izgubila sam guzicu koju nisam htjela, a tek sad ću napraviti guzicu kakvu želim jer će bit mišić, a ne mast. Ali to je takav proces. Po putu moraš izgubit da bi dobio. I iako sam manja sa kilama, ako nastavim ovako radit, kile će krenut gore, ali one dobre kile, kile koje i želim. Tako da vjerovali ili ne, sad moram jest više nego što sam ikad prije jela i vjerujte mi to mi je teže od odlaska na trening. Ali evo dok sam još u procesu, a vjerujte mi bit će ovo dug proces, želim vam reći da se nisam nikad budila sretnija. Iako je ovo samo vanjština i površno, ono što me ujutro motivira je činjenica da nisam još odustala, a rezultate vidim. A inače sam osoba koja započne i ne završi, tako da je ovo više neka moja potvrda sebi da mogu pomaknuti svoju granicu. Ovo putovanje je u biti jedna jako bitna lekcija za mene, i trebalo mi je ovo. Znam da nekima nije ovo lijepo i neće im bit lijepo ni ono što ću tek postati, ali čovjek jednostavno dođe u godine kad mu više nije bitno što masa očekuje niti koji su standardi većine i posveti se sebi i viziji sebe. I to ja sada radim. I hvala vam svima koji ste na ovom putovanju sa mnom i na podršci koju mi šaljete u inbox, a pogotovo hvala onima koji su isto krenuli radit na sebi zbog toga, jer nema većeg komplimenta nego kad inspiriraš druge da i sami naprave nešto za sebe. Ljubim vas sve i naravno stavim update" poručila je.

U komentarima je dobila veliku podršku svojih pratitelja, a fotka je skupila i preko 12 tisuća lajkova.

Ella je nedavno na svojem Instagramu otkrila i da ide na tretmane botoksa, a ranije je iskreno progovorila o drugim estetskim zahvatima koje je radila na sebi.