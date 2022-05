Ella Dvornik snimila se primajući botoks, a objavom je pokrenula lavinu negativnih reakcija pa su je obožavatelji krenuli braniti.

Ella Dvornik, naša mlada influencerica, uvijek bez ustručavanja govori o svojim estetskim zahvatima te privatnom životu pa je tako sa svojim pratiteljima dijelila i svaki korak prije i nakon svoje operacije korekcije nosa.

Nedavno je na svojim fotografijama pokazala i ožiljak koji joj je ostalo na vrhu nosa, ali ožiljak nije bio od operacije već je razlog objasnila u svojim pričama.

''Jednog sam dana vidjela da će tu nastati prištić, a s obzirom na to da sam imala snimanje za tri dana, odlučila sam ga srezati u korijenu. I uspjela sam.

Međutim, dan kasnije stvorio mi se podljev koji je postao krasta koja je sada krater na nosu. Džabe mi operacija'', pojasnila je Ella.

Dvornik je na Instagramu podijelila i da je došlo vrijeme da osvježi botoks koji je ubrizgala u lice.

Iako joj je tek 31 godina, Ella se odlučila na ovaj estetski zahvat, a tijek zahvata je i fotografirala pa objavila nasmiješenu sebe dok joj doktor ubrizgava botoks pored očiju.

Znajući da je to tabu temu, Ella se našalila pa u opis fotografije napisala: ''Bu, bu, bu, botox je tabu, ja ga volim! Ono što mi je naj najbitnije je da imam i dalje prirodne mimike lica, a spriječim boranje koje bih kasnije 'morala' (čitaj htjela) puniti filerima. Prevencija je sve za one koji to žele, naravno''

Ni ne sluteći, pokrenula je lavinu reakcije pratitelja koji ovo ne podržavaju pa su je u komentarima preplavili kritikama.

"Premlada si za to", "Jadna ti kad ga već sad trebaš", "Bila si tako prirodna i super. Sad sve više sličiš na sve ostale iste… šteta!", ''Šta će s četrdeset, prestrašno", "Izgledat ćeš s 50 kao stari vrag'', samo su neki od negativnih komentara, a reakcije se još uvijek nizaju.

Neki su kritizirali i njezinu moć da utječe na pratitelje.

''Draga Ella, žao mi je što svoj utjecaj ne koristiš podupirući djevojke i žene i utjecanjem na odbacivanje mita o ljepoti. Majka si djevojčica, zar stvarno misliš da je ovo prava poruka njima i svim drugim djevojčicama?''

Međutim, Ellini obožavatelji te osobe koje u botoksu ne vide ništa loše stali su na Ellinu stranu i spustili hejterima.

''Au, koliko nadrndanih žena... Zar vi stvarno mislite da je nekom bitno vaše mišljenje, do te mjere da se nervirate dok pišete? Svatko je gospodar svog tijela i tko želi, nek se buši, stavlja filere i operira sve što želi, jer sve što radi, radi zbog SEBE, ne zbog drugih'', napisala je jedna obožavateljica.

''Žena ženi je vuk…'', napisala je kratko druga pratiteljica.

''Ovdje bi se mnogi zavidni odlučili na puno vise zahvata da si mogu priuštiti, al' eto ne mogu pa laju na misec ovdje tebi u komentare…'', zaključila je pratiteljica.

Ella se na komentare nije previše osvrtala, iako je nerijetko da i sama spusti određenim komentarima.