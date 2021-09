Elizabeth i Damian Hurley pojavili su se zajedno na Versaceovoj modnoj reviji, gdje su bili jedne od glavnih zvijezda.

Britanska glumica Elizabeth Hurley i njezin sin Damian pojavili su se zajedno na modnoj reviji Versacea čiji su veliki obožavatelji, a čim su kročili na crveni tepih, svi su pogledi i kamere bili upereni u njihovu smjeru.

Što i nije čudno, jer je 56-godišnja Elizabeth odjenula usku haljinu s izrezom koji je u prvi plan istaknuo njezin bujni dekolte, a 19-godišnji Damian odabrao je lagano crno odijelo ispod kojeg mu se nazirao goli torzo jer nije nosio nikakvu košulju. Majka i sin, koji neodoljivo nalikuju, pozirali su fotografima, a bilo je to jedno od prvih zajedničkih pojavljivanja u javnosti nakon što se pročulo da su ostali bez milijunskog nasljeđa Damianova oca Stevea Binga, što ih je poprilično razbjesnilo.

Steve je pronađen mrtav ispred svojeg luksuznog doma u Kaliforniji u lipnju 2020. godine, a njegova imovina tada se procjenjivala na 600 milijuna funti. Elizabeth je s njim u vezi bila 2001. godine, a ubrzo su dobili sina Damiana, s tim da je on s bivšom tenisačicom Lisom Bonder dobio i kćer Karu, no u oporuci im nije ostavio ništa.

Međutim, njegova su djeca trebala naslijediti gotovinu u vrijednosti od gotovo 200 milijuna funti, i to iz zaklade za unučad koju je osnovao Steveov otac, milijarder Peter Bing, još prije nego što su se Damain i Kara rodili. No on je to osporio tvrdnjom da su rođeni van braka.

Stoga će bogatstvo pripasti Steveovim nećakinjama, odnosno kćerima njegove sestre Mary, a to je, prema pisanju Daily Maila, zgrozilo i potreslo Elizabeth.