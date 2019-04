View this post on Instagram

Tata me je nazvao jučer prije emisije i rekao: “Ćeri, lipo san ti reka da nisi za ples. Još si daleko dogurala. I nemoj biti tužna ako ispadneš”. I tako i bi. Bila su ovo 2 i pol luda i intenzivna mjeseca. Još smo i dosta emisija preživjeli @maxus_sapina i ja zahvaljujući glasovima publike. Ples je ozbiljna disciplina kojoj sam se veselila. I zahvalna sam da sam barem malo dublje zaronila u nju. Bilo je lijepo biti dijelom ove lude mašinerije. Držim fige svim preostalim kandidatima da što više napreduju i uživaju. A ja se idem vratiti u svoj život. A najprije na zasluženi odmor. Ljubi vas vaše veselo janje pred klanje.@plessazvijedama