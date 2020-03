Ecija Ivušić oglasila se na profilu na Instagramu o epidemiji koronavirusa s kojom se cijeli svijet nastoji boriti na najbolji mogući način.

Radijska voditeljica i influencerica Ecija Ivušić se pridružila brojnim poznatim Hrvatima i na društvenim mrežama podijelila svoje razmišljanje o koronavirusu.

Poduži status objavila je uz staru fotografiju iz američkog Miamija i otkrila kako je odgodila ovogodišnju proljetni put u SAD.

"Znaš ono kad se konstantno malo po malo svađaš s dečkom/curom, pa stalno nešto okrećeš na šalu šta ti nije po volji i samom sebi nećeš priznati da su neke stvari krenule u krivom smjeru. Ili kad skužiš da posao koji radiš ne želiš raditi idućih 5 godina, pa ga po danu guraš kak znaš, a u glavi svaku večer radiš worst case scenarios, i radiš plan B, pa C, pa ne spavaš do 5 i nisi više sposoban ni za plan A kak spada. E tako se nekako ja ovih dana nosim s koronom. Samo što ovog puta nije fokus na moj privatni mikrosvijet i ovo nema domet prekida ili otkaza, nego globalnih prekida veza i recesije.

Ovo je slika iz Miami-ja otprije 3, 4 godine. Nije neka reprezentativna. Ni po prikazu i doživljaju Miamija, niti mene. Ali sam na njoj bila ful hepi. Taman smo bili došli s cjelodnevnog sunčanja na Miami Beachu i malo sam zasjela dok sam čekala sendvič. Lampice su tu jer je bilo par dana poslije Nove godine, a bilo je ljeto. Moje ljeto. Jedino godišnje doba koje priznajem. Mislim da sam doslovno u tom trenutku shvatila da bi mogla tamo živjet. Bez beda.

Trebala sam opet ići u Miami sad krajem travnja. Evidentno pa ne idem. Kao što nitko ne ide nigdje, sve je otkazano i čitav svijet je na holdu.

Btw ovo nije post- bu hu “nisam išla u Miami zbog korone” nego razmišljam- što ako se, ne daj Bože još više ovo sve izjalovi pa za par mjeseci budemo stavljali #tb postove iz parka ili s radnih mjesta. Ne mogu. Stvarno ne mogu ni mislit. A bitno je da ni ne moramo. Jer fokus je na sad i odmah. Nije se otkazala ljudskost, nego privremeno ljudski kontakt. Nisu se otkazale veze, razgovori i prijateljstva. Zatvorila su se, i to samo privremeno mjesta gdje smo te kontakte održavali. Nisu nam otkazana putovanja. Imamo knjige za to. Čak nam nitko neće zabraniti ni pjesmu i to javnu, jer, hej- gle Italiju.

Glavno od svega ipak je da nije otkazana briga i ljubav jednih prema drugima, a pogotovo nada. Sve još šljaka kako spada, samo nas je korona malo podsjetila da usporimo svi skupa i razmislimo što je bitno u našem mikro, a i svijetu općenito. A to je ono što najčešće nemamo uslikano i neće ići na tb post. To su trenuci screenshotani u glavi.

Večera za stolom, zezanje pred tv-om, čak i male svađice koje povezuju, ne razdvajaju. Sve ono što radimo u ljubavi, čak i kad toga nismo svjesni. Čuvajte mi se ljudi, čuvajte druge, pogotovo starije, ljubite bližnje i ona trenutna bitna- #stayhome. Pusa, bok", napisala je Ecija.

U komentarima su joj se javili brojni pratitelji i pohvalili njezine riječi.

"Bravo, tko želi izvući će pouku za blisku budućnost, tko ne zeli džaba mu i da mu nacrtaš", "Svaka čast, trebalo je to napisat", "Sve bude prođe tak i korona ponovno će biti sve isto samo ne treba paničariti", "Živa istina", poručili su joj.