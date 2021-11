Dušan Jovančević je putem srpskih medija iznio teške optužbe protiv Tanje Savić, koja je u navodnoj ljubavnoj vezi s Draškom Stanivukovićem.

Zanimanje javnosti za navodnu ljubavnu vezu srpske pjevačice Tanje Savić i gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića ne jenjava, a čini se da njihov odnos kopka i njezina supruga Dušana Jovančevića.

Tanja i Dušan još uvijek su službeno u braku iako je njihov odnos narušen i više nisu zajedno, a on je, prema pisanju Blica, sada protiv nje iznio šokantne optužbe te tvrdi da ima i konkretne dokaze koji mogu potvrditi njegove riječi, a osvrnuo se i na borbu za skrbništvo nad njihovom djecom.

"Meni nije potrebno uopće da se opterećujem s tim, također, nije ni potrebno da dolazim uopće u Srbiju, budući da sve mogu odavde riješiti. Australska država sad zastupa mene, što se tiče odvjetnika i suđenja. U vezi s tim nemam ni jednu brigu, vjerujte mi. Ja samo šutim i promatram. Nikoga ne diram, također, želim da mene puste na miru. Budući da me diraju, naravno, ja ću se braniti protiv njenih laži i izjava. S pogrešnom osobom se igra. Pošto mi ona brani kontakt s djecom, sada australska centrala Autoritet zastupa mene u ovom slučaju. Zna li taj njen da Tanja voli ponekad koristiti kokain? Da je podsjetim što smo radili sve zajedno u jednom hotelu u Novom Sadu, tri noći smo tamo proveli za moj rođendan. Neka stavi ruku na srce i neka kaže da lažem, da nije istina! Ona može lagati, ali slike i snimke ne varaju. Slijedi to da svi vide tko je i što je Tanja, da je bolje upoznate, da taj njezin malo bolje upozna Tanju i njezine tajne. Pa neka gledaju zajedno naše najintimije snimke što smo radili zajedno, pa nek se on malo nauči od mene. Jadni su, pogotovo on. Tek će vidjeti pod koju kategoriju spada ona. Neka im je sa srećom", izjavio je Dušan za Telegraf Jetset.

Pjevačica je brzo odgovorila na njegove teške optužbe, za koje tvrdi kako nisu istinite.

"To je toliko iscrpljujuće. Ali koliko znam, zakon je na pravednijoj strani. Imam sve moguće dokaze da sam okej sa svojom djecom. Vodim računa o njima kao svaka normalna majka i obiteljska žena. Kad radim, radim, kad sam s njima, onda sam s njima. Ne idem okolo i ne skitam. Nisam od tih majki koje ne paze svoju djecu. Striktno pazim svoju djecu, a pomažu mi sestra i majka. One ih čuvaju dok radim. Ne pijem i ne drogiram se", izjavila je Tanja za Kurir.

Tanja i Draško svoju vezu nisu zasad nisu službeno potvrdili, ali lajkaju si međusobno objave na društvenim mrežama i navodno se sve češće pojavljuju zajedno u izlascima.