23-godišnja pjevačica Dua Lipa godinama ljubi kuhara i manekena Isaaca Carewa.

2018. je za mladu pjevačicu bila ludo dobra godina.

Radi se o 23-godišnjoj pjevačici Dua Lipi koja je podrijetlom s Kosova te ponosno ističe svoje korijene. Mlada pjevačica u prošloj je godini pokorila glazbeni svijet, a tu su i brojne modne suradnje koje je ostvarila i kojima je samo povećala bankovni račun.

A nakon uspješne poslovne godine, na red je stigao zasluženi odmor. Atraktivna brineta tako se na nekoliko dana uputila u sunčani Miami u kojem se odmarala, a gdje drugdje, nego na plaži, a pažnju je privlačila u žutom bikiniju. No, dio medijskog kolača svakako je uzeo i njezin dečko Isaac Carew koji je od nje stariji 9 godina.

Podsjetimo, pjevačica i maneken zajedno su bili 3,5 godine kada su prekinuli 2017. godine, no jedno bez drugoga izdržali su do početka 2018. godine.

Šest mjeseci od pomirenja, maneken je uhvaćen u klinču s nepoznatom brinetom u jednom noćnom klubu u Londonu, a da stvar bude gora, u pozadini je svirala pjesma njegove djevojke "One Kiss".

U to vrijeme Dua je imala koncert u SAD-u ni ne sluteći što se događa. No, čini se kako mu je sve oprostila, a par je u Miamiju izgledao sretno i zaljubljeno. Isaac je školovani kuhar koji se može pohvaliti i vlastitom kuharicom "The Dirty Dishes" koju je njegova djevojka vjerno reklamirala, što ne čudi, obzirom na milijunsku publiku.

Duo često objavljuje zajedničke fotografije na društvenim mrežama, pa ako su među njima i postojali kakvi problemi, oni su stvar prošlosti.