U emotivnom intervjuu Dražen Zečić iskreno je progovorio o razlozima zbog kojih više neće nastupati jednako često kao prije.

"Opraštam se od koncerata i od odgovornosti, ali ne i od pjevanja", poručio je Dražen Zečić svojim obožavateljima.

U emotivnom intervjuu popularni pjevač iskreno je progovorio o razlozima zbog kojih više neće nastupati jednako često kao prije. Progovorio je i o tome što ga je potaknulo na ovu odluku, o miru koji priželjkuje, ali i o svim teretima slave s kojima se nosio tijekom 30 godina karijere.

"Godine čine svoje. Što je rekao jedan moj prijatelj, dan mi prolazi jako, jako sporo, ali godina mi proleti. Što starim sve manje mogu pojest, manje mogu popit, manje mogu spavat, samo mi treba više mir."

Nakon trideset godina radnog staža na pozornici Dražen Zečić priželjkuje mir. Najviše su ga umorili koncerti pa je donio veliku odluku - u budućnosti će nastupati sve manje.

"Sljedeću godinu namještam toliko koncerata koliko je dovoljno da održim firmu i plaćam radnike, ništa više od toga, a '21. ću vidjeti da li ću doći do onoga da sviram u klubu kako sam počeo, s gitarom, malo priče i 10 pjesama i prehranitI se tako, ali koncert, vidjet ćemo da li će biti ili neće."

"Ja već odbijam koncerte što nitko ne bi na mom mjestu odbio, jer se radi samo o novcima. Ja to već radim. Ako se ja oprostim, ja se neću vratiti raditi koncerte, jer mi fali novaca, ja ću jednostavno promijeniti ovo što sad radim. Ako ti dođem kao gost s 5-6 pjesama, platit ćeš to, ali ti koncert držati neću."

Koncertima u trajanju od 2 ili 3 sata odlučio je reći zbogom, ali od svoje publike se ne oprašta.

"Ne bih želio ostaviti publiku, dobit će me, ali neću ovisiti zato što to moram raditi nego zato što to volim radit i onda ću vjerojatno imati nešto i za sebe i to mi je penzija, jer ne očekujem ništa od države, nikad mi ništa nije dala pa da će mi dati penziju."

Baš takvoj mirovini se veseli, jer više ne može dati 100 posto sebe publici.

"Jednostavno ne možete se više nositi sa svim stvarima, teško je stići u istom danu na dva sprovoda i dva vjenčanja, dvoje u tuzi podržati, a dvoje u veselju. Ljudi nisu krivi, samo to žele i onda mi je žao ako ne stignem, došle su godine kada ne možete stići ni fizički." U srpnju će napuniti 52 godine, a već dugo, kako kaže, živi onako kako ustvari ne želi.

"Vi kad umrete vas nakon mjesec dana euforije nitko ne pozna, život ide dalje i to je normalno. Da se meni nešto dogodi, da će netko mojoj obitelji nakon mjesec dana tugovanja i dodvoravanja prići i reći jel vam što treba, možda niti 0,1 posto ljudi. Mislite li da ja nakon 30 godina karijere nisam svjestan toga ili moja obitelj?"

