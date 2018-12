Dragan Kojić Keba ima zdravstvenih problema radi prirode svog posla.

Svekar pjevačice Severine i pjevač Dragan Kojić Keba zbog nepodnošljivih je bolova završio u bolnici. Naime, bol je trpio u ruci, a pomoć mu je pružena na odjelu ortopedije.

Dragan je novinarima otkrio kako su liječnici otkrili o karpalnom tunelu zbog učestalog držanja mikrofona.

"Na ortopediji u Banjici sam se pojavio zbog nepodnošljive boli koju sam osjećao u ruci i to točno tamo gdje držim mikrofon pa naviše. Kada stežeš mikrofon godinama, to se stvori. Nadam se da neće doći do operacije", izjavio je Keba za srpski Kurir.

"Mislim da sam jedan od rijetkih pjevača koji ima žuljeve od mikrofona na dlanu", dodao je.