Doug Hutchinson vjenčao se kao 50-godišnjak s Courtney Stodden, kojoj je tada bilo 16 godina, a nakon toga život mu je krenuo nizbrdo. Sada je o svemu odlučio progovoriti u memoarima "Flushing Hollywood: Fake News, Fake Bobs".

Holivudski glumac i zvijezda filma "Zelena milja", 59-godišnji Doug Hutchison konačno je odlučio progovoriti o braku koji je kao 50-godišnjak sklopio s maloljetnom Courtney Stodden, kojoj je tada bilo tek 16 godina.

Bilo je to 2011. godine, brak je nedavno i službeno okončan, a Doug danas tvrdi kako mu je on uništio glumačku karijeru.

Nakon vjenčanja par je više puta prekidao pa se mirio, no razvod je finaliziran u siječnju ove godine, a Doug će 10. ožujka izdati memoare pod naslovom "Flushing Hollywood: Fake News, Fake Boobs" u kojima će prikazati svoju istinu o usponu i padu u Hollywoodu, o zvijezdama koje susreo na tom putu, kao i o braku s Courtney, kojoj je danas 25 godina.

Ona je za Fox News potvrdila kako je svjesna da knjiga postoji i da zna što je u njoj, no nije željela ništa dodatno komentirati.

"Što se tiče mog braka s Courtney, preuzimam potpunu odgovornost. Ona je imala 16 godina, ja sam imao 50 godina, i znao sam da će ljudi zbog toga okretati leđa, ali nisam shvatio koliki će biti konačni utjecaj tog braka. Nisam shvatio da će me zbog braka s Courtney menadžer napustiti, nisam znao da će me agent napustiti. Našao sam se na crnoj listi svih redatelja. Pucao sam u glavu vlastite karijere zbog ljubavi. Uz to izgubio obitelj i prijatelje. Sada nemam što izgubiti, ali mogu reći istinu", objasnio je Doug u svom intervjuu za Fox News.

Ipak, dodao je i da ne žali zbog braka jer ne vjeruje u žaljenja u životu te da je svaku odluku koju je donio donio s razlogom.