72-godišnji Trump u jednom je davnom intervjuu slavnom Howardu Sternu otkrio kako je pokojnu princezu Dianu mogao odvesti u krevet.

Američki predsjednik Donald Trump nadaleko je poznat po šokantnim izjavama.

72-godišnji Trump u jednom je davnom intervjuu slavnom Howardu Sternu otkrio kako je pokojnu princezu Dianu mogao odvesti u krevet, no nije. Bilo je to netom prije njezine tragične pogibije u pariškom tunelu 1997. godine.

"Mogao si spavati s princezom Dianom?" još ga je jednom upitao Stern, a Trump mu je odgovorio potvrdno. "Jako je lijepa, mislio sam da izgleda poput supermodela. Ponekad nije izgledala baš dobro, ali ponekad je izgledala bolje od bilo koga drugog na svijetu", izjavio je i nastavio u svom neprimjerenom tonu.

"Rekao bih joj da dođe u moj auto kako bi prošla mali pregled", kroz smijeh je rekao tada.

Nakon što je Diana izgubila život u automobilu zajedno sa svojim tadašnjim ljubavnikom Dodijem Al-Fayedom bježeći pred paparazzima, Trump je napisao knjigu "The Art of Comeback", u kojoj je napisao da jedino za čim žali u svom burnom ljubavnom životu jest to što nije bio s njom.

Prema pisanju britanskog The Mirrora, Trump je navodno komentirao i kako "da je Diana još živa, sigurno ne bi hodala s Dodijem, nego s njim". Ipak, svaka priča baš uvijek ima dvije strane, pa tako i ova.

Naime, bliska prijateljica pokojne princeze Selina Scott otkrila je kako se Trump Diani nije sviđao, već upravo suprotno, u njoj je izazivao jezu. Navodno joj je slao i velike bukete cvijeća, što je princezu jako zabrinjavalo.

Zanimljivo, američki predsjednik u lipnju bi se trebao susresti s njezinim sinovima, prinčevima Williamom i Harryjem.