Donald Trump je govorio o Meghan Markle u prošlosti i 2019. ju je nazvao zločestom osobom, a smatra da je intervju s Oprah Winfrey to potvrdio.

Ne stišava se bura nakon intervjua Meghan Markle i princa Harryja s Oprah Winfrey, a Donald Trump se naslađuje sa situacijom jer tvrdi da se sada vidi da je imao pravo.

Bivši američki predsjednik ne želi javno pričati o supružnicima da ne nastrada kao Piers Morgan, koji je dao ostavku zbog svega, no njegov bivši savjetnik Jason Miller se dotaknuo te teme dok je gostovao u podcastu Stevea Bannona prošlog tjedna.

Miller je otkrio da je Trump htio prokomentirati intervju Meghan i Harryja, ali na kraju je odlučio da to nije dobra ideja.

"Kada sam pričao s predsjednikom jutros rekao mi je: 'Da, Meghan nije dobra. Istaknuo sam to ranije i sada to svi vide'. No shvatiš ako kažeš nešto negativno o Meghan Markle, otkažu te. Pogledaj Piersa Morgana'", ispričao je Jason.

Morgan je napustio emisiju "Good Morning Britain" prošlog tjedna nakon kritika zbog njegovih komentara na intervju Meghan i Harryja. Naime, rekao je da ne vjeruje ni riječ o tome da je Markle iskusila rasizam od strane kraljevske obitelji i da se osjećala suicidalno u trudnoći s Archiejem.

Trump je govorio o Meghan u prošlosti i 2019. je rekao da je zločesta.

"Ja sam u timu Piers. On je najbolji, a oni su pokušali maknuti ga jer je kritizirao Meghan Markle", prenio je Miller Trumpove riječi.

Inače, kako pišu britanski mediji, stiglo je 41.000 pritužbi na Piersove komentare o Markle, a i ona je sama komentirala da ju je njegov istup zabrinuo i da bi to moglo utjecati na ljude koji se bore s mentalnim problemima.