Na njegovu predstavljanju albuma prvijenca Domenicu su nahvalile brojne domaće zvijezde, ali nam i otkrile pokoju nepoznatu stvar o simpatičnoj pjevačici. Ima li ova slatkica svoju žestoku stranu, otkrivamo u idućim minutama.

Na sam spomen Domenice, naše su zvijezde, sve do jedne, imale jednu zajedničku asocijaciju, a riječ je o stihovima pjesme ''Vidi se iz aviona''.

I da, kako njezina pjesma kaže, doista se, već s prvim hitovima, vidjelo iz aviona kako je na domaću estradu sletjela nova zvijezda, koja je ovdje da ostane - što dokazuje prvi album Ćiribu ćiriba.

''Kad sam uhvatila svoj album prvi put u ruke, to je bilo toliko uzbuđenje da mi se čak Tonči smijao. Mia Dimšić krenula ga je slušati odmah nakon što ga je dobila'', priča Domenica.



To jutro kad mi je došao CD u izdavačku kuću, našla se tamo Mia Dimšić, koja ga je uzela i čak se prva snimila u autu dok ga sluša.

No nije Mia jedina koja je na estradi podlegla šarmu ove mlade Velolučanke.

''Falila je mlada ženska zvijezda koja ne iritira nikoga'', smatra Luka Nižetić.

Giuliano za Domenicu ima samo riječi hvale.

''Mirna, skroz super cura, suprotno od onoga što bi čovjek očekivao da treba za bavljenje cijelim ovim šušurom. Mislim da je njezina tajna upravo to što je tako pristupačna'', smatra pjevač.

Dizajner Aleksandar Šekuljica iz modnog dvojca ELFS prisjetio se svog upoznavanja s Domenicom.



''Sreli smo se na rođendanu našeg dućana u Splitu i dovela ju je Hana. Svi smo ju gledali, imali neke komentare i nije prošlo niti dva mjeseca i njezina prva pjesma bila je vani. Znali smo da je to to i da želimo nastavit suradnju s njom'', prisjetio se, a i Viktorija Rađa smatra da je mlada pjevačica prekrasno mlado biće.

''Znam dok je bila dijete, mala iz Luke koja je toliko dobroćudna i prekrasna'', dodala je.

Zarazni stihovi, koji na YouTubeu broje milijunske preglede, zarazili su apsolutno sve.

''Ja ti nju strašno volim. Volim pop-glazbu i ne sramim se to reći, znam da bih trebao pričati kako slušam jazz ili Radiohead, ali ne slušam. Domenica mi je prvo prekrasna cura, divno ljudsko biće, a pjesme su joj, ma to su Huljići, to ulazi u uho samo tako'', kaže Slavko Sobin.

Iako pjeva o ljubavi, svoj privatni život ljubomorno skriva i, nažalost, ne morate se nadati da će se to uskoro promijeniti.

''Ja sam sad postala javna osoba i još se nekako učim nositi s tim i svjesna sam toga da puno toga o mom privatnom životu ljudi vole znati i znaju, ali ako se već bavim javnim poslom, ne mora baš sve biti na dlanu'', smatra.

Zato dobro skriva i svoju žestoku stranu, koju, kako tvrdi, itekako ima.

''Ja samu sebe uhvatim u nekom trenutku, možeš do jedne granice, ali kad prijeđeš granicu kod mene, to je strašno. Mislim da sam dosta strpljiva i dosta empatična prema ljudima, tako da je teško prijeći tu granicu kod mene'', otkriva.



Pa što to još ne znamo o njoj?

''Trebali biste znati da ona jako, jako puno može pojesti. Kad vidite nju takvu zgodnu malu, slatku, a ja kad sam prvi put išla s njom na pizzu, bila sam u nevjerici'', ispričala je Mia Dimšić.

Čini se kako je Domenica, uz malo Ćiribu ćiriba, doista sve začarala.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.