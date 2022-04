Doja Cat I SZA dobitnici su Grammyja za najbolju pop suradnju za pjesmu "Kiss me more", a zanimljivo je sve vezano oko primitka njezine nagrade.

Šokirana Doja Cat umalo je propustila svoj veliki trenutak na dodjeli Grammyja i to zbog toga što je bila na toaletu. Ona i SZA dobili su kipić za najbolju pop suradnju za pjesmu "Kiss me more", a pjevačica je na pozornici u Las Vegasu slučajno opsovala, a taj trenutak nisu uspjeli ni cenzurirati.

"Nikada se brže nisam popiškila u cijelom životu", rekla je Doja Cat kada je stigla na pozornicu. Zahvalila je publici, a svi su buljili i u njezinu izazovnu poluprozirnu haljinu koja je imala vrtoglavi prorez na lijevoj nozi. Tijekom govora je i pustila suzu, a spremno se s Grammyjem fotografirala nakon toga.

Na crveni tepih dodjele najpoznatijih glazbenih nagrada na svijetu stigla je u drugačijoj kombinaciji, no ništa manje izazovnoj. Prije same dodjele bila je u svijetloplavoj haljini s ubojitim dekolteom, također prozirne tkanine, a ponosno je pokazala svoje raskošne obline.

Doja je inače poznata po hrabrim modnim kombinacijama, a još prošle godine paradirala je u neobičnoj kombinaciji na dodjelama nagrada Grammy, a još onda su joj mnogi poručili da promijeni stilista.

Doja, koja je rođena i odrasla u Los Angelesu, u tinejdžerskoj dobi počela je raditi na glazbi i objavljivati je na SoundCloudu, mrežnoj platformi za distribuciju zvuka, a danas je jedna od najuspješnijih mladih pjevačica.

