Drame "Šape pasje" i "Belfast" predvode po broju nominacija, svaka ih ima po sedam, a pobjednici Zlatnih globusa će biti objavljeni online.

Dodjela ovogodišnje nagrade Zlatni globus ove godine će biti privatan događaj i neće se prenositi uživo, objavili su organizatori koji se pripremaju u nedjelju održati tišu svečanost, bez slavnih na crvenom tepihu.

Drame "Šape pasje" i "Belfast" predvode po broju nominacija, svaka ih ima po sedam, a pobjednici će biti objavljeni online.

NBC je prošle godine odustao od planova za televizijski prijenos događaja nakon kritika upućenih Udruženju holivudskih stranih novinara (HFPA) koje glasa o godišnjim filmskim i televizijskim nagradama, jednoj od najvećih dodjela uoči Oscara.

HFPA je na meti kritika jer nema rasne raznolikosti među njezinim članovima, a kritičari se također pitaju jesu li bliski odnosi s filmskim studijima mogli utjecati na izbor nominiranih i dobitnika.

HFPA je u listopadu objavila da ima 21 novog člana, od koji su šestero crnci.

"Ovogodišnji događaj bit će privatan događaj i neće se prenositi uživo", objavili su organizatori na službenom Twitter profilu dodjele Zlatnih globusa.

"Objavljivat ćemo dobitnike u stvarnom vremenu na web stranici Zlatnih globusa i našim društvenim mrežama."

HFPA je ranije ovog tjedna objavila da neće biti ni publike niti crvenog tepiha. Zabranila je primanje darova i usluga te uvela obuku o raznolikosti i seksualnom zlostavljanju. Skupina broji nešto više od 100 članova i planira se još proširiti ove godine.

Reper i glumac Snoop Dogg objavio je prošli tjedan nominacije za 79. dodjelu nagrade Zlatni globus.

Među nominiranima su Lady Gaga ("Dinastija Gucci"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), Will Smith ("Kralj Richard"), Kristen Stewart ("Spencer") i Denzel Washington ("Tragedija Macbeth").

(Hina)

