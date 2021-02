Đorđe Balašević hospitaliziran je nakon što mu se pogoršalo stanje zbog upale pluća.

Legendarni kantautor Đorđe Balašević završio je preventivno u bolnici nakon što se posljednjih deset dana bori s upalom pluća, prenosi Nova.rs.

67-godišnji Đorđe liječio se kod kuće, ali nakon što su mu se simptomi pogoršali, primljen je u beogradsku Infektivnu kliniku.

Đorđe je prije dvije godine doživio infarkt, što je zabrinulo i rastužilo tisuće njegovih obožavatelja, a tada je bio hospitaliziran u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici nakon što su mu ugrađeni stentovi.

Mjesec kasnije Đorđe se uspješno oporavio i već je održao koncert u prepunoj dvorani u Osijeku, što je ujedno bio i prvi koncert nakon zdravstvenih problema koji su ga snašli.

"Novinari obično uvijek pretjeruju, no ovaj put nisu puno pretjerali jer bio sam u nekoj maloj frkici i žao mi je što sam morao odgoditi koncert. Bio sam četiri dana u bolnici, imam četiri stentića. Rekli su mi da ću moći trčati, no ja ne vjerujem u to. Nemojte me pitati jesam li dobro jer neću više nikad biti dobro zato što imam 100 godina. No nadam se da ću moći nastaviti tamo gdje smo stali i da još neko vrijeme neću dobiti ulicu u Novom Sadu", izjavio je tada Đorđe nakon izlaska iz bolnice.