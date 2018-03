Đorđe Balašević spreman je za splitski koncert.

Đorđe Balađević ponovno će stati pred splitsku publiku. 9. ožujka Spaladium Arena bit će premala za sve koji žele slušati ovog panonskog mornara.

Tim povodom Balašević je dao veliki intervju u kojem se osvrnuo na Boru Čorbu koji ga ne voli te se nedavno obrušio na Đoleta.

''Idealno. Da sastavljam listu od deset onih za koje bi mi odgovaralo da im nisam po volji, ta lista bi izgledala otprilike ovako: Bora Čorba i još devetero njih...'', kazao je Đorđe Balašević za Slobodnu Dalmaciju te kazao što misli o tome što je Severina usred borbe za skrbništvo nad sinom na svom Facebook profilu objavila vlastitu snimku njegove pjesme "Uspavanka za dečaka".

Naime, tada je Balaš napisao: "Aleksa se rodio devedesetpete. Stara porodična kuća se rušila tog leta, i Olja je s njim, i naše dvije djevojčice preko noći morala da pobjegne ispod krova koji je curio na sve strane. U temelje tog Skadra, ugradio sam Uspavanku Za Dečaka. Za Moju Jedinu Ljubav, umjesto buketa ruža-puzavica na koje se usput obrušio pradjedov oronuli čardak. Za Nju i malog Aleksu. I za Lolu i Bebu. Za tri naša lavčeta...", objasnio je pjevač i iskoristio priliku da se obračuna s onima koje njegove pjesme izvode bez dozvole.

"Ne znam da li u nekom horoskopu postoji Godina Lopova? Ali mogao bih štošta reći o prethodnim decenijama. Sreo sam tipa koji je ne trepnuvši prekrstio Vasu Ladačkog u Sava Lađarski. Pa taj film nazvao 'Jesen stiže, dunjo moja'. S neočekivanim nastavkom 'Konji vrani'. I jednog drugog, koji je pod maskom poštovaoca napravio takozvani 'tribute band', lijepio svoje plakate preko mojih, da bi čak jednom na svirku pozvao i Duju, da zamjeni svog pijanistu koji uzgred zarađuje glumeći Duju? Navikao sam, dakle, da čerupaju Veliku Ribu Talenta. I dok ovo pišem, vjerojatno Razni Sezonci bez pitanja uredno izvode moje pjesme, ali vadi me bar to što publika još uvijek bez po muke razlikuje Pravog, od svih tih Kineskih Balaševića...o, s Uspavankom je ipak nešto drugo... Ta pjesma je osobna. I nemojte mi govoriti da su sve osobne? Jedno je ako neko mazne batak s astala iz 'Al se nekad dobro jelo', ili zaviri u karte 'Bože zvanog Pub', a drugo kad za jednokratnu upotrebu izdžepari stih iz zaljuljane kolijevke...", stajalo je u objavi koja je ubrzo izbrisana sa stranice Balaševićeve kćeri.

''Hajde da ostanemo dosljedni nivou iznad spominjanja imena. Tome je ionako dan prevelik prostor u medijima, iz razumljivih komercijalnih razloga, ali u osnovi je bitno da se to odnosi ponajprije na iščašeni princip da je sve svima dostupno. Netko snimi čitav tvoj koncert i okači ga na svoju internetsku stranicu, i onda te još obaspe uvredama kad ga blokiraš, zatim lukavci malo prerade stihove, prepričaju ih pa ih potpišu kao svoje, nekakav "tribute band" te godinama čerupa kao ajkule onu Santiagovu ribu u "Starac i more", i nikad se ZAMP nije prevario da im uzme neku kintu za to'', kazao je Đorđe Balašević za Slobodnu Dalmaciju.