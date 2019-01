Dilaru Aksujek pratimo u novoj turskoj uspješnici ''Istanbulska nevjesta'' u ulozi Ipek.

Dilara Aksujek jedna je od najpopularnijih turskih glumica. Njezina uloga u popularnoj seriji ''Istanbulska nevjesta'' vinula ju je među zvijezde, a o njezinom privatnom životu ne znate mnogo i zato vam donosimo veliki intervju sa slavnom glumicom.



Možete li nam malo govoriti o svom liku, Ipek?

Ipek je ambiciozna cura iz Burse koja voli moć. Uz to što je Buršanka, po meni se malo izdvaja od one gradske ambicioznosti i profila snažne žene. Zato što živi u manjem mjestu, njezina je najveća ambicija udati se u tamošnju najmoćniju obitelj. Od djetinjstva gaji divljenje prema gazdarici konaka u koji odlazi. Kako najstariji od četvorice sinova povremeno dolazi i odlazi, prema njemu gaji još veće divljenje. Možda to baš i ne možemo nazvati ljubavi, ali ona misli da je to ljubav.

Kakve su vam kolege i redateljice?

Po tom sam pitanju prava sretnica, svi su jako dobri. Sad su počele intenzivne scene sa Salihom (Bademci) koji glumi Fikreta. I s te sam strane sretnica jer je vrlo pozitivna osoba. Redateljice su one s kojima sam već dugo htjela raditi. Iskreno, bilo je to razdoblje u kom sam željela početi glumiti drukčije likove, ali njihova imena i scenarij koji sam pročitala su me zanijeli.

Dilara Aksujek (FOTO: PR)

Ipek se u seriji udala za muškarca kojeg ne voli, a on je povrh toga mlađi brat muškarca koga voli. Što mislite o tome?

Riječ je o seriji, ali to se može dogoditi i u stvarnosti. Treba gledati i gdje imaju pravo oni koji proživljavaju takvu situaciju. Možda je bila u škripcu i pronašla takav put. Iz svoje vlastite perspektive, ne mogu ni zamisliti takvu situaciju. Štoviše, ne mogu zamisliti da je vidim ni u svojoj bliskoj okolini.

Kakav je vaš stav o ženi ili muškarcu koji ustraje oko nekoga za koga zna da ga ne voli?

Ta situacija za Dilaru nije moguća. Jako teško mogu shvatiti logiku da voliš nekoga tko tebe ne voli, a kamoli još da trčiš za njim. Ali ako na to gledam kao Ipek, to je vezano uz njezin karakter. Cilj joj je biti gazdarica tog konaka. U sebi vidi to samopouzdanje i vjeru.

Upoznali smo vas u „Milosti“ i za mnoge ste još Šadije. Uznemirava li vas to?

Ne uznemirava jer mislim da to vrijedi za sve. Uz to je Šadije za mene posebna, ima važno mjesto u mom srcu. Jer nije ostalo ništa što nisam glumila, ne postoji ništa što nije bila. Bila je lik kojim glumac može zasititi svoje apetite i pokazati vlastiti razvoj.

Dilara Aksujek (FOTO: PR)

Djelujete vrlo mlado. Je li to prema vama prednost?

Vjerujem da je to jako velika prednost jer imam tip lica koji se može pomladiti i postarati kad to poželim. Daj Bože da tijekom vremena uvidim svu prednost.

Kad pogledam vaš profil na društvenim mrežama, vidim da baš niste aktivna korisnica…

Ne volim se baš koristiti društvenim mrežama. Prije sam ih više rabila. Ali naravno, riječ je o području koje sad rabi previše ljudi, na kojem se nalaze i glumci i na kojem možeš doprijeti do koga želiš i ne možeš ga u potpunosti napustiti.

U jednoj ste reportaži rekli kako vam zaljubljenost narušava energiju i kako ne želite da vam se itko uključuje u život. S obzirom na to da ste sad u vezi, mislim da vam se mišljenje promijenilo…

Zaljubljenost više definiramo kao neki prolazni osjećaj, i možda sam oslanjajući se na to tako rekla. Ja sam od onih koji više vjeruju u ljubav, točnije, od onih koji smatraju da to dvoje zajedno izražavaju neki značaj. Jasno, to je vezano i uz razdoblje u kojem se čovjek nalazi. Vjerojatno je to bilo razdoblje u kojem sam više htjela biti sama, kad sam dala takav odgovor.

Dilara Aksujek (FOTO: PR)

„Diplomirali ste na MSM-u. Što je po vama najvažnije čime vam je MSM pridonio?

Studenti s MSM-a međusobno su jako povezani, to je za nas vrlo drukčija škola. Svi jako volimo profesora Muždata (Muždat Gezen), uvijek dijelimo njegova viđenja i misli, uz njega smo. Govoreći nam uvijek „Ova je škola tek škola ljubavi“, govoreći nam samo o ljubavi, to je profesor koji je uvijek govorio koliko je u svemu, uključujući i dobrog glumca, važno biti čovjek, koji nas je naučio puno toga o životu i s puno nam pomogao.

Biste li željeli glumiti u kazalištu?

Kako u zadnje vrijeme glumim u puno serija, nažalost ne stižem, ali jako bih to voljela. To mi je jako na pameti, ali doista je vrlo teško istodobno glumiti u seriji i u kazalištu. Možda nakon što još malo budem glumila u serijama, želim da nastupi razdoblje u kojem ću prednost dati kazalištu.

Dilara Aksujek (FOTO: PR)

A kino?

Imam tu želju, kao i svaki glumac. Ali mislim da u kinu, u odnosu na seriju, redatelj, scenarij, glumačka postava i uloga imaju veću važnost. Kako još nisam snimila film, za mene nose još veću važnost. Zato želim da to bude nešto jako dobro. Da bar mogu raditi s Ferzanom Ozpetekom, i naravno, divim se Yavuzu Turgulu.

Kako provodite vrijeme kad ne radite?

Nastojim se baviti sportom. Počela sam trenirati boks. Ono što me trenutačno najviše usrećuje jest bavljenje sportom u slobodno vrijeme. Prije to uopće nisam voljela, štoviše, mrzila sam, ali nakon što sam počela, to je nešto što bih svima preporučila. Doista sam sigurna da otpušta hormon sreće. To je nešto što mi je jako uljepšalo život i dovelo ga u red.

A zašto boks?

To je sport koji jako volim i uživam ga gledati. Čak mi je trener, kad mi je dao rukavice, rekao: „Gledaš rukavice kao da si zaljubljena u njih“. Čini mi se i vrlo estetski i jako bih se voljela vidjeti dok treniram te napredovati. Štoviše, kad bih barem dobivala poslove i u tom smjeru… Takve mi se stvari čine još zabavnije.

Dilara Aksujek (FOTO: PR)

Znate li pjevati?

Ne tvrdim da znam pjevati, ali da je riječ o nekom lijepom projektu, dala bih sve od sebe. Volim posao i volim raditi, zato mislim da bih mogla sve učiniti.

IZVOR:

http://www.milliyet.com.tr/-oynarken-ipek-e-hak-veriyorum-/pazar/haberdetay/12.03.2017/2411910/default.htm