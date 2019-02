Dido se na glazbenu scenu odlučila vratiti nakon punih 15 godina i objaviti novi album.

Američka pjevačica Dido razveselila je svoje obožavatelje najavivši veliki povratak na glazbenu scenu, nakon punih 15 godina.

Danas 47-godišnja Dido gostovala je u televizijskoj emisiji "Lorraine" i tom prilikom pokazala mladoliko lice, po kakvom je svi i dan danas pamtimo.

I sama voditeljica emisije iznenađeno ju je upitala koja je tajna njenog mladolikog izgleda, obzirom da se nije nimalo promijenila tolike godine.

"Ne znam", bio je sramežljiv i skroman odgovor kojeg je od pjevačice dobila.

Podsjećamo, Dido je krajem 90-ih godina bila na vrhuncu popularnosti, zahvaljujući hitovima poput "Thank you", "White Flag", a snimila je i duet s reperom Eminemom "Stan" te s pjevačicom Britney Spears "I'm Not A Girl, Not Yet A Woman".

Njen prvi album "No Angel" prodan je u 21 milijun primjeraka.

Dido je svoj novi album "Still On My Mind" najavila i na svom profilu na Instagramu, gdje su joj brojni obožavatelji poručili kako jedva čekaju čuti nove pjesme.

"Still On My Mind izlazi za pet tjedana. Pomislila sam da bi voljeli vidjeti popis pjesama", napisala je Dido.