Devon Windsor i njezin suprug Jonathan Barbara snimljeni su kako zajedno trče u blizini njihova luksuznog doma u Miamiju.

Sada kada su teretane i sprotski centri zatvoreni zbog koronavirusa, većini slavnih ulice su postale glavni prostor za vježbanje i održavanje top forme koje se neki nikako ne žele odreći.

Jedna od njih je i 26-godišnja manekenka Devon Windsor koju su kamere uhvatile na ulicama Miamija dok je trčala u društvu supruga Jonathana Barbare, i to oboje u razgolićenim izdanjima. Ona je izašla u crnom sportskom grudnjaku s izrezima na grudima i poluprozirnim tajicama, a on samo u crnim kratkim hlačama. Osim zavidne figure do izražaja je došlo i lijepo Devonino lice bez trunke šminke.

Devon je ovih dana na zahtjev obožavatelja pokazala na društvenim mrežama kako izgleda njezin luksuzni dom, pa ih je provela kroz bogato popunjen ormar, kuhinju, a pokazala im je bazen pokraj kojeg su nastale njezine brojne seksepilne fotografije.

"Konačno samo uspjela napraviti ovaj puno puta traženi vlog za vas društvo! Obilazak kuće! Dobrodošli u moj dom u Miamiju", napisala je Devon i razveselila svojih dva milijuna pratitelja na profilu na Instagramu.