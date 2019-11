Demi Rose dobila je milijune obožavatelja zbog bujnih oblina, no hodanje po pisti nikako nije za nju.

24-godišnja senzacija Instagrama Demi Rose postala je poznata zbog svojih oblina.

Preciznije, bujna Britanka postala je poznata zbog kratke avanture s reperom Tygom, a zatim su njezine golišave fotografije privukle milijune obožavatelja koji se svakodnevno dive njezinim oblinama.

I dok su njezine fotografije na Instagramu jednostavno savršene, Demi je još jedan odličan primjer kako su društvene mreže i stvarnost dvije potpuno različite stvari.

Naime, starleta je imala čast zaplivati manekenskim vodama, pa se sa svojih svega 1,57 metara prošetala pistom kako bi predstavila novu kolekciju kupaćih kostima poznatog branda Oh Polly. Revija se održala krajem srpnja u Miamiju, no snimka je tek sad počela kružiti društvenim mrežama.

Here’s a video of Demi Rose walking but with Stone Colds entrance music pic.twitter.com/uvvPPY6ImH