Demi Lovato u vezi je s Maxom Ehrichom, nakon što je prije samo tri mjeseca prekinula vezu s Austinom Wilsonom.

Pjevačica Demi Lovato počela je izlaziti sa zvijezdom američkih sapunica Maxom Ehrichom i to samo tri mjeseca nakon što je prekinula kratku vezu s Austinom Wilsonom, ekskluzivno doznaje Us Weekly.

27-godišnja vlasnica hita "Sorry Not Sorry" i 28-godišnji glumac serije "Young and Restless" na Instagramu su nedavno počeli razmjenjivali koketirajuće poruke, a njihovi su obožavatelji primijetili da su ljubavne iskre počele frcati na sve strane. Par je već bio viđen u Los Angelesu, a izvor blizak Maxu je za Us Weekly izjavio da su veza započeli s velikom strašću. Drugi insajder je potvrdio romansu, dodajući da su se upoznali prije nekoliko tjedana.

Nagađanja da su pjevačica glumac više od prijatelja, počela su kada je Demi 11. ožujka odgovorila na Maxov videozapis kako pjeva pjesmu "Mom srcu", a on joj je u komentarima napisao srce i emotikon beskonačnosti. Dva tjedna kasnije, Demi mu je ostavila komentar na fotografiji na kojoj pozira bez majice i tako uvjerila obožavatelje da stvari između njih dvoje eskaliraju.

Demi je u novu vezu ušla tri mjeseca nakon što je prekinula kratku romansu s Wilsonom, a Maxa su mediji povezivali s glumicom Veronicom Dunne i manekenkom Sommer Ray.