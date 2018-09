Davor Dretar Drele otkrio nam je što nas očekuje u novoj sezoni reality showa "Farma".

Jedno od omiljenih muških lica na malim ekranima zabavljat će nas i u novoj sezoni popularnog showa "Farma".

Davor Dretar Drele s nama je odradio intervju kao i uvijek - nasmijan, dobre volje i pun raznih pošalica koje su nam razbudile poput jutranje kave. Simpatičnog Drelu uskoro ćemo gledati u novoj sezoni showa "Farma" koji kreće s emitiranjem 16. rujna u 20.10 sati samo na Novoj TV.

Ususret novoj sezoni, zanimalo nas je što možemo očekivati od farme i kandidata, ali i što sam voditelj misli o prijavljivanju u takvu vrstu showa, životu na selu, fizičkom radu te koliko je teško održavati uvijek isti imidž u javnosti.

Farma jesen 2018. (Foto: IN Magazin)

"Neću vam previše otkrivati, ali u novoj sezoni Farme bit će nekih noviteta, osim jasno novih kandidata. Bit će i nekih dodataka što se tiče samih igara u areni, ispadanja, načina biranja dualista. No ono što je bitnije jest činjenica da će pristup na Farmi ovoga puta biti stroži, barem što se tiče mene. Ove će se godine striktno i isključivo živjeti po pravilima Farme", odmah nam je napočetku otkrio Drele.

"Moja strogoća neće biti ništa neuobičajeno. Farmeri će samo biti kažnjavani za neizvršavanje zadataka", odgovorio je voditelj na naše pitanje kako to misli biti strog prema novim kandidatima. "Oduzimat će im se piceki, kokice i kravice, ako neće brinuti o njima." U prijevodu: ako ne budu dobri, Drele je uvjeren kako će im biti jako teško.

"Dok sam radio treću sezonu Farme, ozbiljno sam razmišljao da se prijavim na nju, ali to je bilo prije 6-7 godina. I sad kada je prošlo to neko vrijeme, nekako si mislim da možda ne bih podnio 3 mjeseca izolacije od obitelji i poslovnih obaveza. Mislim da bih mentalno mogao, čak i fizički, ali jednostavno ja to ne stignem", iskreno je otkrio zaposleni voditelj koji je zbog posla često na putu. "Za pobjedu na Farmi, osim fizičkih, treba posjedovati i neke mentalne predispozicije, a i malu sposobnost spletkarenja. Tu sam potpuni papak pa mislim da bi mene izbacili nakon tri dana."

Davor Dretar Drele (Foto: Anamaria Batur)

"Kao civilizacija smo svi pomalo u banani što se tiče svih tih fizičkih stvari koje bi trebalo raditi na Farmi", uvjeren je Drele, a i sam priznaje kako bi prije izabrao mobitel nego vrt, iako je nedavno pročitao nešto o njima što mu se duboko urezalo u pamćenje. "Držite u ruci komad plastike s kojom vam je dostupno znanje cijele civilizacije, a vi ga koristite da gledate male mace koje se igraju", kroz smijeh nam priča, dok se mi pripremamo za sljedeće pitanje: može li ovakav projekt potaknuti ljude da se bave poljoprivredom?

"Ne vjerujem da Farma kao reality show može u nekome probuditi strast prema uzgoju kukuruza ili tovnih krmadi. No srećom zahvaljujući mudroj politici našeg vrhovništva, oni koji se bave poljoprivredom u ovoj zemlji sve su malobrojniji te se iskreno nadam da ćemo se uskoro riješiti i tog malog broja poljoprivrednika, zemljoradnika i farmera i da će svi doći u Zagreb raditi za 2600 kuna mjesečno", na svoj je način komentirao realno i tužno stanje hrvatske politike prema ovim ljudima.

Wvo što nam je odgovorio na pitanje bi li da danas ima 20 godina krenuo trbuhom za kruhom u grad ili bi ostali na selu i razvijali neko obiteljsko gospodarstvo.

"Da imam 20 godina, iste bi sekunde otišao u grad i ne možemo zamjeriti mladim ljudima koji to rade. Ali da imam 52 godine kao sad i tijelo 20-godišnjaka, za razliku od ovog tijela 120-godišnjaka, iste bi sekunde otišao na selo", još nam je jednom iskreno odgovorio te nas nasmijao po ne znamo koji put od početka razgovora.

Iskoristili smo i priliku da ga upitamo što misli o tome da se glumci, pjevači i voditelji često ljute kada im netko ulazi u poslovni sektor, jer Drele je bio sve od navedenog. "Sve ovisi o tome kako će ta osoba odraditi svoj posao. Recimo, Nives Celzijus se sjajno snašla u dramskoj seriji. No često ima ulazaka u glumačke vode, a počet ću od sebe, nas koji nismo adekvatno školovani, a ja još i prirodno imam manjak inteligencije. Tako da ja sebe ne vidim ni u kakvoj filmskoj ulozi, što je zapravo dobro, jer sam primijetio da uglavnom glumim neke društvene otpadnike, čak i alkoholičare." No iskoristio je priliku da pozove nekog producenta da ga malo "rebrenda" da sljedeći put bude recimo fakultetski profesor arheologije koji zavodi zgodne studentice.

A kakav je duhoviti Drele kada se kamere ugase i koliko je teško održavati uvijek isti imidž u javnosti, posebno na loše dane?

Davor Dretar Drele (Foto: Anamaria Batur)

"Svi mi koji se bavimo ovim poslom patimo od neke vrste depresije. Svi ponekad imamo potrebu doć doma, sjesti pred zid i gledati u njega jedno 15 minuta, sat vremena. Ali pokušavam ići prema pozitivi, iako mi naravno ponekad dođe da uzmem bejzbol palicu i...", našalio se. "Malo ponekad ljudi budu dosadni, naročito s ovim mobitelima i fotografiranjem. Ankice, dođi se slikati s Drelom, evo sad će Ankica, a Ankica stoji tamo negdje u redu za šećernu vunu i neće je biti još pola sata. Pa dođi Anđelka slikat se s Drelom, vidi kolki je. To hoće malo izbaciti čovjeka iz takta, no sve ostalo je u principu OK."

Pohvalio nam se i kako je u travnju ove godine skinuo impresivnih 32 kilograma. "Moj je rekod bio 132 kilograma, a u travnju sam došao na 100. Ali da se i pohvalim kako sam tijekom svibnja, lipnja, srpnja, kolovoza i tekućeg rujna vrijednim radom vratio 8 kilograma i sad se puno bolje osjećam, nisam više anoreksičan. Svima koji žele izgubiti kile, poručujem da trebaju biti mentalno jaki u glavi, jer kad se čovjek deblja, to je najljepša stvar na svijetu. Tad si s prijateljima, okružen janjcima, odojcima, roštiljima, sarmama, pivama, gemištima, a kad mršaviš, oko tebe nema nikoga. Nikoga ne možeš nagovoriti da dođe kod kuće gladovati s tobom", našalio se za kraj.

