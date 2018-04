Osim što ga trenutačno gledamo u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' gdje oduševljava svojim transformacijama, od idućeg tjedna Dreleta ćemo gledati i kao novog člana In Magazina

Novi posao dobro vam poznatog lica. Davor Dretar vjerne gledatelje In Magazina uskoro će uveseljavati svojim rubrikama u ovoj omiljenoj emisiji. Naime, već od idućeg tjedna Drele će ispunjavati vaše želje i omogućiti vam da zavirite u zvjezdane domove. Kako kaže, veliki su to izazovi, ali on je pun pozitivne energije i uvijek spreman na šalu.

''Bit će puno smijeha, u svim smjerovima i na svačiji račun. Ono što mogu sigurno jamčiti je da će biti super zabavno'', govori Drele.

U rubrici Zvjezdani dom razgovarat će s brojnim poznatim osobama, i to unutar njihova četiri zida. Kaže, za ovu će priliku iskoristiti svoja poznanstva i činjenicu da je 20 godina na javnoj sceni.

''Pokušat ćemo uvijek da to bude gledateljima zanimljivo. Smislio sam dva do tri zvjezdana izazova. Kad već dođeš čovjeku u kuću običaj je da mu se ništa ne donese, da se sve pojede i popije i da mu bolnih opaski o uređenju doma'', šali se.

A emocije su neizostavni dio još jedne njegove rubrike. Drele ispunjava želje. Kroz nju će gledateljima omogućiti upoznavanje s njihovim idolima.

''Meni će biti drago što ću dobiti šansu da na neki način to kreativno postavimo. /Namjeravam napraviti više dramaturgije oko činjenice Dobar dan, ja sam Pero i htio sam vas Gibonni upoznat . Stavljat ćemo ih u nove situacije da se oni slučajno sretnu'', otkriva Drele svoje planove.

A ima i poruku za vas:

''Svatko tko želi nominirati sebi dragu osobu da upozna još dražu osobu, sve što treba učiniti je poslati mail na adresu drele, znači, bez dva L, nisam ja Amerikanac. @novatv.hr i onda se cijela naša ekipa baca na posao da toj dragoj osobi ispunimo barem jednu životnu želju.

Znači, ne preostaje vam ništa drugo nego da pišete na drele@novatv.hr i možda se baš vaša želja ispuni.

Cijeli intervju pogledajte u videu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.