Nije prvi put da je David Beckham objavio ovakvu fotografiju na društvenim mrežama.

Umirovljeni nogometaš izveo je svoju mezimicu na klizanje.

Radi se o bivšem nogometašu Davidu Beckhamu koji je na društvenim mrežama podijelio još jednu fotografiju sa 7-godišnjom kćerkicom Harper Seven i to s klizališta u Londonu. No umjesto lavine pozitivnih komentara, ova je fotografija izazvala zgražanje djela obožavatelja.

Naime, na njoj 43-godišnji David neodoljivo slatku kćerkicu ljubi u usta.

"Ovo je tako pogrešno", "Ona ti je kći. Zašto ju ljubiš u usta?", "Tako se ljubi supruga, a ne dijete", samo su neki od komentara koji su se našli ispod sporne fotografije. Ipak, bilo je i onih koji su stali u nogometaševu obranu te takav poljubac nazvali "potpuno prirodnim".

Ovo nije prvi put da je David izazvao raspravu zbog ljubljenja kćerkice u usta. Identičnu fotografiju objavio je i prošle godine iz Tanzanije, a tada se odmah javno opravdao kako on i supruga Victoria imaju vrlo prisan odnos sa svoje četvero djece te kako su takvi poljupci uobičajeni u njihovoj obitelji.

"Tako ljubim svu svoju djecu, osim najstarijeg sina Brooklyna. On ima 19 godina pa bi mu to bilo jako čudno, no vrlo sam blizak sa svojom djecom. Biti tata je naljepša stvar u životu. Victoria i ja želimo pokazati djeci koliko su voljena, želimo ih štititi i podržavati u svemu", komentirao je David.

I dizajnerica je jednom prilikom na Instagramu podijelila fotografiju poljupca u usta s jedinom kćeri te se, pogađate, našla pod paljbom hejtera.