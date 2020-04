Val Kilmer je nakon osmogodišnjeg braka ljubio Cindy Crawford i Angelinu Jolie te je bio u vezi s Daryl Hannah, koja mu je najviše slomila srce.

Prekid s Daryl Hannah nije bio lak za glumca Vala Kilmera, a sve je objasnio u svojim najnovijim memoarima.

Kako piše People, Kilmeru je to bio najbolniji prekid veze ikada.

Par je vezu započeo nakon što su se upoznali na setu filma "In God We Trust", no ni skoro deset godina kasnije 60-godišnji glumac ne može prijeći preko svega.

"I sam Bog zna da sam imao slomljeno srce nekoliko puta u životu. Ali prekid s Daryl mi je bio daleko najbolniji. Neile Youngu, uvijek sam te volio, ali sada te mrzim", napisao je Kilmer u memoarima. Daryl se prije dvije godine udala za slavnog glazbenika Neila Younga nakon četiri godine veze, a počeli su hodati kada je ona prekinula s Valom Kilmerom.

Vezu s Daryl započeo je nekoliko godina nakon što se rastao od bivše supruge Joanne Whalley s kojom ima dvoje djece. Nakon braka bio je u vezi sa Cindy Crawford, za koju je rekao da mu je pomogla kako bi ponovno bio sretan. Bio je i u vezi s Angelinom Jolie, a nju je opisao kao potencijalno najozbiljniju od svih. "Ona je kao sve druge žene, samo puno bolja", govorio je Kilmer za Angelinu.

Ipak, pored slavnih ljepotica srce mu je najviše slomila kolegica, a od prekida se očito još nije potpuno oporavio.