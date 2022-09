Darko Drinovac za DNEVNIK.HR otkrio je što za njega znači biti članom žirija na polufinalnom ocjenjivanju jedne kategorije prestižne Međunarodne nagrade Emmy, a prisjetio se i suradnje s Dinom Dvornikom te je otkrio što gledatelji mogu očekivati u novim epizodama "Kumova".

Domaći redatelj Darko Drinovac odabran je kao član žirija na polufinalnom ocjenjivanju jedne kategorije prestižne Međunarodne nagrade Emmy kojeg su u Dubrovniku organizirali United Media i Nova TV.

"Zadovoljstvo je biti dio tako važne nagrade, iako je to polufinale sama činjenica da smo dio toga je velika stvar za sve nas Novu TV i mene. Da sam nominiran za Emmy još bi me više razveselilo, ali idemo korak po korak. Danas član žirija, jednom nominiran", rekao je Drinovac za DNEVNIK.HR.

Evo i kako je reagirao kada je dobio poziv.

"Odmah sam javio sinu, on je filmofil i veliki obožavatelj serija. Pratimo serije svjetskih produkcija i uživamo u njima svakodnevno. Mislim da Hrvatska ima također svoje adute pa ne treba zanemariti ni našu produkciju", kaže.

I sam je osvojio brojne nagrade za svoj rad, a evo na koje je najponosniji.

"Najponosniji sam na međunarodne nagrade i to za najbolju fotografiju na South-East European Film Festival u Parisu i na Kamera International Film Festivan Italy koje sam dobio za igrani film Belvedere. Međunarodne nagrade u velikoj konkurenciji su posebna priznanje", pohvalio se.

Drinovac stoji i iza nekih od najpopularnijih domaćih serije poput "Drugo ime ljubavi", "Na granici" i "Kumovi", koja se trenutno emitira u programu Nove TV, a ponosan je na sve.

"Najdraža mi je ona koju trenutno radim tako da su, ovisno o trenutku u kojem me pitate, sve najdraže. 'Kumovi imaju sjajnu gledanost i prihvaćeni smo od publike. Svi radimo za gledatelje", ističe.

Zadovoljan je i suradnjom s domaćim glumcima.

"Obožavam glumce, tako da ne postoji glumac s kojim ja ne bih želio ili mogao raditi. Možete imati najskuplju kameru i najboljeg direktora fotografije, najgenijalniji scenarij, najspektakularnije lokacije, ali bez lica, bez čovjeka koje prenosi emociju – nemate ništa. Trenutno uživam s glumcima Kumova. Postali smo obitelj. Milan Štrljić je glava familije", kaže.

Otkrio nam je i što gledatelji mogu očekivati u novim epizodama "Kumova".

"Mogu Vam reći da spremamo takve situacije zbog čega će gledatelji koji su zavoljeli „Kumove“ sad i obožavati „Kumove“. Trenutno smo na sredini prikazivanja. Ljetnu stanku u snimanju serije iskoristili su pisci i moj kreativni direktor Josip Žuvan da izbruse scenarije do maksimuma. Bit će zanimljivo vidjeti početak prikazivanja i reakcija publike na nove dogodovštine obitelji Macan i Gotovčeve. Zaglave su postale dio naših života kako van seta tako i na setu", priča.

Drinovac je snimio i dokumentarni film o našoj popularnoj pjevačici "Kad se pretvorim u Severinu", a surađivao je i s legendarnim Dinom Dvornikom na spotu za pjesmu "Hipnotiziran", za koji je dobio i Porina.

"Surađivati s Dinom Dvornikom je kao slušati njegovu glazbu – nepredvidivo uz ogroman užitak. Na žalost to je zadnji spot koji je on snimio. Veseli me kada pogodim emociju videa sa pjesmom. Dobro je to ispalo. Dogodovštine sa snimanja ću ostaviti za sebe, bilo ih je previše, s Dinom je uvijek bilo zabavno", prisjetio se.

Radio je i na spotovima drugih domaćih glazbenike, evo što kaže s je bilo najljepše surađivati i zašto.

"Iskreno jako volim raditi sa ženama. Zahtjevne su, komplicirane, strastvene i prekrasne. Ali ako me pitate za najljepšu suradnju to je suradnja s Cinkušima, dali su mi odriješene ruke i nije tu bilo previše dogovora i pregovora, samo glazba i slika. Umjetnost. 2cellos su uvijek zanimljivi za suradnju. Ipak to radiš za cijeli svijet. Nema zeke", ističe.

Na kraju smo ga upitali o novim projektima na kojima radi.

"Radim na nekoliko jako zanimljivih projekata, neki su u pripremi, neki u montaži, vidjet ćete i nadam se uživati", tajnovito je poručio.