Danijela Gračan bivša je Kraljica Hrvatske te Kraljica svijeta, a te je titule nosila davne 1990. godine.

Kad imaš 50 godina i izgledaš ovako dobro, možeš odjenuti baš sve.

Danijela Gračan bivša je Kraljica Hrvatske te Kraljica svijeta, a te je titule nosila davne 1990. godine. Ipak, supruga 7 godina starijeg nogometnog trenera Nenada Gračana i majka tri kćeri, i dandanas izgleda toliko dobro da bi joj na izgledu pozavidjele i mnogo mlađe žene.

To je još jednom dokazala na reviji Ivice Skoke u sklopu BIPA Fashion.hr-a na kojoj se pojavila u crnom izdanju od glave do pete - haljini s dugim rukavima i blagim dekolteom te crnim kožnim rukavicama, a look je osvježila zanimljivim sandalama s visokom petom.

Svoju dugu plavu kosu Danijela je po običaju ukrasila valovima, dok je make-up bio nešto jači nego inače.

Bivša Kraljica danas je profesorica i predstojnica Zavoda za turizam na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, no još uvijek je rado viđen gost raznih društvenih događanja bez obzira na to što se povukla iz modnog svijeta.

Danijela se i u potpunosti posvetila obiteljskom životu, a možda se zaboravilo kako je prije supruga Nenada ljepotica bila u zagrljaju umirovljenog teniskog asa Gorana Ivaniševića.

U njega se zaljubila nedugo nakon što je pobijedila na izboru za Kraljicu Hrvatske, a zbog njega se i preselila u Monte Carlo, u kojem su jedno vrijeme živjeli. Ipak, ljubavi je došao kraj, a Goran je sreću tada pronašao u zagrljaju uspješne manekenke i modela Tatjane Dragović.

Kao krune ljubavi s Nenadom stigle su čak tri kćeri - Laura, Ema i Alma, a srednja Ema krenula je majčinim stopama pa je u lipnju 2018. godine proglašena Kraljicom Jadrana, što ne čudi jer je od lijepe mame pokupila samo ono najbolje.