Danijela Dvornik na Instagramu se pohvalila šeširom koji joj je poklonio pokojni suprug Dino Dvornik, a prisjetila se i dana kada joj ga je kupio.

Udovica našeg legendarnog glazbenika Dina Dvornika, Danijela, često se prisjeća pokojnog supruga, a sada je na Instagramu sve raznježila još jednom uspomenom na njega.

Danijela se pohvalila šeširom koji joj je poklonio Dino, a uz fotografije se prisjetila i dana kada joj ga je kupio.

"Ovaj šešir je star koliko i Ella, 33 godine, osim što je poseban po dizajnu, posebna je i priča. Tih godina Dino i ja smo bili često u Grazu. Tamo smo često odlazili u shoping u centar i dok sam ja nešto kupovala po dućanima, Dino je pronašao dućan sa vrlo posebnim i skupim šeširima i doslovno me ugurao u dućan. (bio je slab na šešire i sunčane naočale) Uzeo ovaj šešir iz izloga, stavio mi ga na glavu i rekao 'To je to! Kupujemo!' On je bio više uzbuđen nego ja jer mi šešir definitivno nije bio na listi za kupovinu. I šta sam mogla? Mislim da sam ga svega nekoliko puta stavila na glavu, uvijek mi je izgledao predimenzionalan ali eto, neki dan, preslagujući kutije, nađem ga i kažem sebi 'ako sad nije vrijeme za ovaj šešir, ne znam kad je!' Možda je cijelo vrijeme čekao pravi trenutak", napisala je Danijela, a u komentarima joj se odmah javila kći.

"Ne zaboravi legendarni Karl Lagerfield sako koji još živi kao da je nov kod mene. Imao je stila", komentirala je Ella s kojom su se složili i mnogi drugi koji su Danijeli poručili i da je šešir odličan i da joj sjajno stoji.

Podsjetimo, Dino je preminuo 7. rujna 2008. godine. Njegova je prerana i tragična smrt, osim Elle i supruge Danijele, ostavila je ožalošćenu i cijelu regiju, koja je izgubila velikog glazbenika, no zato njegova glazba živi i dalje.

