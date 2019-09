Danijela Dvornik na društvenim se mrežama oglasila o drugoj trudnoći kćeri Elle Dvornik.

Danijela Dvornik oglasila se na svom profilu na Instagramu i jasno poručila što misli o drugoj trudnoći svoje kćeri Elle, koja je sretnu vijest također objavila na društvenim mrežama i to u simpatičnom videu sa suprugom Charlesom.

Naime, Danijela nimalo ne krije radost zbog dolaska novog člana u obitelj za što se već aktivno priprema.

"Volim svoj život i sve ono što se događa u njemu, ono što kontroliram i ono što ne mogu kontrolirati. Prije mnogo godina, vjerojatno bi se više nervirala a sada sve prihvaćam sa lakoćom, opušteno jer znam da je sve nerješivo, rješivo. Godine mi daju neku posebnost i jednostavnost u svemu, pa zaista uživam u svojim 50-ima. I kad bih mogla, ostala bih u njima, zarobljena do kraja života. Ne treba mi mlado i vitko tijelo, ne treba mi ni luda glava koja ne zna što hoće, ni glatka koža bez bora, ni saznanje i uvjerenje da sve znam a zapravo ništa ne znam. Sad sam ja, ja. U svoj koži, koju volim i cijenim, sa svojom glavom koja napokon zna što hoće i želi, s tijelom kojeg volim i poštujem jer me služi najbolje što može. Najvažnije od svega je MIR, mala riječ a toliko moćna, koja sve to drži u jednom balansu. Naravno, tu je i zdravlje. To me čini zadovoljnom i sretnom ženom, prijateljicom, majkom, bakom. Veselim se novoj bebuši koja će ući u naše živote, bit će baš veselo i uzbudljivo", napisala je Danijela u podužoj ali iskrenoj objavi.

Uz to je objavila i priču na Instagramu u kojoj je otkrila kako se već priprema za dolazak nove unuke ili unuka.

"Bit ću opet baka, nona, nana! Poduzela sam sve mjere, treniram 2 puta dnevno, fokus je na utezima", poručila je Danijela u svom stilu.