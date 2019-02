Daniel Radcliffe progovorio je o problemima i teretu slave koje mu je donijela uloga najpoznatijeg čarobnjaka na svijetu Harryja Pottera.

Britanski glumac Daniel Radcliffe kojeg je proslavila filmska uloga čarobnjaka Harryja Pottera, progovorio je o teretu globalne slave i ozbiljnim problemima s kojima se morao nositi.

Gostujući u televizijskoj emisiji "Off Camera With Sam Jones" ,danas 29-godišnji Daniel je priznao kako je bio ovisan o alkoholu i kako ga je počeo konzumirati da bi zaboravio način na koji su ga ljudi gledali i doživljavali.

"U kasnim tinejdžerskim godinama sam se stvarno borio sam sa sobom, kamo god sam išao imao sam osjećao da svi gledaju u mene, čak i kada sam bio u običnom baru. Najbrži način kako bih na to zaboravio bio je taj da se jako napijem i onda sam si mislio kako me gledaju samo zato jer sam prepijan, a ne slavan. I zato sam to često radio", priznao je Daniel.

Daniel je slavan postao sa samo 11 godina u ulozi "dječaka koji je preživio", sljedećih deset godina doslovno je bio globalni fenomen.

"Možda je problem što je djelomično očekuješ da cijelo vrijeme budeš oduševljen i uzbuđen. Kao imaš sjajan posao, bogat si i nemaš pravo biti ne sretan radi tih stvari. A tu je bio i velik pritisak. Odjednom sam se počeo osjećati kao da radim nešto krivo i da nisam dovoljno dobar da budem slavan", izjavio je glumac.

S problemom pretjeranog konzumiranja alkohola pomogli su mu bliski prijatelji.

"Imao sam nevjerojatnu sreću što sam bio okružen s ljudima koji su bili stvarno uz mene u određenim preriodima mog života. Upoznao sam stvarno neke dobre ljude, neki od njih su glumci, neki ne, koji su mi dali korisne zahtjeve i stvarno im je bilo stalo do mene", objasnio je Daniel.

No, odluku o prestanku konzumiranja alkohola donio je sam.

"Na kraju krajeva, bila je to samo moja odluka. Probudio sam se jednog jutra, nakon noćnog izlaska i sam sebi rekao da to što radim vjerojatno nije dobro", priznao je Daniel.

Ranije ovog mjeseca glumac je otkrio kako smatra da će franšiza o Harry Potteru ponovno zaživjeti u budućnosti te kako misli da on neće biti posljednja osoba koja će se naći u ulozi malenog čarobnjaka.

"Siguran sam da će pojaviti neka nova verzija. Znam da nisam "posljednji Harry Potter". Biti će zanimljivo vidjeti koliko će dugo cijela priča potrajati", zaključio je Daniel.