Daniel Craig se na premijeri filma "No Time To Die" pojavio u neočekivanom izdanju.

Britanski glumac Daniel Craig svakako je doživio jednu od najposebnijih večeri u svojoj glumačkoj karijeri i to na svečanoj premijeri novog filma o Jamesu Bondu "No Time To Die" u kojem se pojavljuje posljednji put u toj ulozi.

Iako smo 53-godišnjeg Daniela navikli viđati u tamnim odijelima, na crvenom se tepihu, na iznenađenje mogih, ovog puta pojavio u ružičastom sakou koji je uskladio s crnim hlačama i leptirom mašnom, te bijelom košuljom. U takvom jarkom izdanju umalo je zasjenio kolegice Lashanu Lynch i Leu Seydoux s kojima je pozirao pred fotografima ozbiljnog izraza lica s pokojim smiješkom, ali bilo je jasno kako je to za njega bila posebno emotivna večer.

Daniela je imao priliku susresti se i popričati s princem Williamom i Kate Middleton kojoj je udijelio kompliment i poručio joj da izgleda jako lijepo.

Kate i William na premijeru su stigli u zajedničkom društvu princa Charlesa i vojvotkinje Camille s kojima se rijetko pojavljuju u javnosti, a to sve kako bi se susreli s glavnim glumcima filma te ostalim članovima glumačke ekipe.

Naravno, među njima je svu pažnju ukrala Kate koja je doslovno zablistala u zlatnoj haljini dizajnerice Jenny Peckham čija se cijena otprilike kreće oko 2800 funti, a pogled s nje nikome nije bilo lako skrenuti.

Uz slavne i crveni tepih, novi film o Jamesu Bondu "No Time to Die", napokon je stigao na velika platna na pretpremijeri u Londonu, a ovaj put 007 ima zadaću ne samo spasiti svijet, nego i filmske dvorane koje su prazne zbog epidemioloških mjera.

Uz glumačke zvijezde te prinčeve Charlesa i Williama sa suprugama, pozivnicu za pretpremijeru dobili su zdravstveni radnici koji su bili na prvoj crti borbe s pandemijom i kojima je tako odana počast za njihov požrtvovan rad.

Ovu 25. epizodu pustolovina tajnog agenta koja je trebala izaći u ožujku 2020., obožavatelji su dugo iščekivali, ali i vlasnici kina koji žele napuniti dvorane.

Prošla epizoda Jamesa Bonda "Spectre", izašla krajem 2015., zaradila je više od 880 milijuna dolara prikazivanjem u svjetskim kinima, pišu filmski časopisi.

Snimanje novog filma navodno je stajalo oko 214 milijuna eura, a održavalo se na lokacijama u Londonu, Italiji, na Jamajci i u Norveškoj. Producenti filma izrazili su zadovoljstvo zbog toga što se Bond vratio na Jamajku, mjesto na kojemu je britanski pisac Ian Fleming u svojim romanima objavljenim pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća stvorio lik legendarnog agenta.

