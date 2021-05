Damir Kedžo se u šestojj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao u grupu Queen, odnosno njihova pjevača Freddieja Mercuryja.

Damir Kedžo nas je u šestoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" vratio u neka prošla vremena i to svojom transformacijom u legendarnu grupu Queen.

Keždo je kao Freddie Mercury izveo pjesmu "Don't stop me now", a nakon nastupa je priznao kako mu pristupiti ovom zadatku nije bilo baš lako, ali sudeći prema reakcijama publike koju je na kraju digao na noge, izveo je to i više nego odlično.

"Bilo me strah, ali kad su me u ovo obukli, čak sam si malo seksi", priznao je Damir, a Nives Celzijus mu na to uputila znakovit pogled ispod obrva.

"To je jedna od meni najdražih glazbenih pojava, a ovo je bilo točno kako treba biti - karizmatično, talentirano", zaključio je Goran Navojec.

"Uživao si u ovome što si radio", primijetio je Igor Mešin.

"S razlogom si bio u strahu i ja sam bila malo u strahu jer nakon prošlosezonskog Fabijanovog Freddieja niti jedan Freddie mi nije bio dovoljno dobar. Međutim, ti si bio i glasom i likom i energijom Freddie", poručila mu je zadovoljna Nives.

"Tebi je jako teško naći manu, spektakularno, uživala sam", priznala mu je Indira.

Zabavni show "Tvoje lice zvuči poznato" ovoga puta gledajte u subotnjem večernjem terminu na Novoj TV, 5.lipnja!