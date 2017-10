Damir Habijan, predsjednik varaždinskog HDZ-a pokazao je kako vodi zdrav život.

Damir Habijan, predsjednik varaždinskog HDZ-a te predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina pokazao je koliko je važno živjeti zdravo.

"Ako govorimo o bavljenju nekom fizičkom aktivnošću, u zadnjih godinu i pol, dvije se bavim zapravo crossfitom. Ljudi zapravo u Hrvatskoj i ne znaju što je crossfit. Ljudi to shvaćaju kao teretanu, kao klasično bildanje što nema zapravo veze s crossfitom", kazao je Habijan koji je po struci pravnik.

Varaždinski HDZ-ovac nedavno se riješio jednog poroka – cigareta.

"Unatoč tome što to svi znamo, što svi govore i čitamo, ja sam sam morao odlučiti to u svojoj glavi da više neću. Dakle, ja sad isto tako mogu poslati poruku, hranite se, vježbajte, to svaka osoba mora odlučiti ponaosob i donijeti takvu odluku da to doista napravi", zaključuje Habijan.

Jede dosta svježeg voća i povrća. Svaki obrok koji unosi u organizam ima određenu količinu proteina, ugljikohidrata i masti. Jede 6 do 7 puta na dan. Otkriva i kako izgledaju njegovi obroci.

"Proteini, banane ili šumsko voće, maslac od kikirikija, voda ili mlijeko, ovisi. Za međuobrok posni sir, banana, bademi, ili lješnjaci, indijski oraščići ili bilo što? Ručak, ono što je najjednostavnije – piletina, brokula."

Kako izgledaju treninzi ovog političara pogledajte u našem video prilogu emisije Zdravlje na kvadrat.