Damiano David podijelio je mišljenja svojih obožavateljica i obožavatelja najnovijim fotografijama koje je objavio na Instagramu.

Talijanski glazbenik i član benda Maneskin koji je ove godine odnio pobjedu na Eurosongu, 22-godišnji Damiano David dosad je oduševljavao milijune obožavateljica svojim seksepilnim izdanjim, međutim onim posljednjim ih je ostavio u čudu.

Naime, Damiano je na profilu na Instagramu objavio fotografije na kojima pozira u pletenom kostimu i viskim čizmama, što se nekim njegovim pratiteljicama sudeći po komentarima baš i nije svidjelo.

"Ne starim, samo postajem zgodniji", napisao je Damiano uz objavu.

"Zašto si tako seksi", "Što to k vragu imaš na sebi", "To mi više nije seksi", "Volimo te", "Na predavanju sam, zašto to radiš", "U pravu si", "Izludjet ćeš me", "Mislim da mi je loše", "Ne sviđa mi se ovaj izgled", "Hvala što me ubijaš", "Istina je da si sve zgodniji", "Ma on može nositi bilo što", neki su od podijeljenih komentara.

Damiano je nedavno na društvenim mrežama objavio i nekoliko fotografija iza kulisa seta novog spota njegova benda za pjesmu "Mammamia", a među njima se našla i jednu na kojoj nosi crni bodi s tangama te je stražnjicu okrenuo kameri i na nju napisao: "Poljubi ovo".

Prizor je izazvao lavinu reakcija njegovih brojnih obožavateljica, koje su mu pisale kako bi ga rado poljubile tamo i u bilo koji dio tijela.