Damian Lewis snimljen je u rijetkom pojavljivanju u javnosti nakon smrti supruge Helen McCrory i to u društvu njihove kćeri i sina s kojima najradije provodi vrijeme.

Britanski glumac Damian Lewis u javnosti se gotovo i nije pojavljivao nakon što mu je prije četiri mjeseca preminula suruga, također glumica Helen McCrory, a njegove najnovije fotografije malo koga ostavljaju ravnodušnim.

Naime, 50-godišnji Daniel snimljen je na plaži Polzeath u Cornwallu, a društvo su mu pravila djeca koju je dobio s Helen, kćer Manon i sin Gulliver, a njezini obožavatelji ostali su dirnutim prizorima. Obitelj je zaigrala ragbi na pijesku, a prije toga su se počastili sladoledom.

Damianu je to u posljednje vrijeme najdraže društvo, iako su počele kružiti glasine kako dobiva sve više pažnje ženskih prijateljica i kolegica, a koju zapravo on sam ne priželjkuje. Prema pisanju Daily Maila, Helen mu je prije smrti rekla da mora krenuti dalje i da ima puno djevojaka za njega, ali on odbija poslušati njezin savjet.

Njegov bliski prijatelj potvrdio je kako je Damian odbio sve žene koje su mu ponudile rame za plakanje.

"Prijateljice su navraćale kod njega, kako bi provjerile njega i djecu", dodao je i kako su mu ostavljale pladnjeve s hranom ispred vratiju, ipak takvi su napori bili bezuspješni.

"Damian nije spreman za izlaženja. Još uvijek oplakuje Helen", otkrio je njemu blizak izvor.

Helen McCrory preminula je od posljedica raka s kojim se borila neko vrijeme. Imala je tek 52 godine, a vijest o smrti potvrdio je upravo Damian.

"Srce mi se slama što moram obavijestiti sve da je nakon herojske bitke s rakom preminula moćna i predivna žena Helen McCrory. Preminula je mirno kod kuće, okružena ljubavlju obitelji i prijatelja. Preminula je onako kako je živjela - bez straha. Pravi smo sretnici što smo je imali u svojim životima", napisao je na Twitteru.

Proslavila se ulogama Narcisse Malfoy u filmovima o Harryju Potteru te Polly Gray u seriji "Peaky Blinders", a tijekom bogate karijere dobivala je brojne pohvale i nagrade za svoje uloge.