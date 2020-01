Dakota Johnson izašla je u kupnju u ležernom izdanju, što nije promaknulo budnim očima paparazza.

Holivudska glumica Dakota Johnson, koju svi najbolje znaju po ulozi Anastasije Steele u erotskoj trilogiji "Pedeset nijansi sive" i razgolićenim scenama koje je snimila s Jamiejem Dornanom, viđena je u opuštenom izdanju u kakvom se ne pojavljuje često u javnosti.

30-godišnja Dakota otputila se u kupnju u ležernoj kombinaciji koju je začinila crnom vunenom kapom i dioptrijskim okvirima, na licu nije imala trunke šminke, a kosa joj je bila raspuštena u neurednim uvojcima. Bila je dobro raspoložena, iako njezina dragog, pjevača grupe Coldplay Chrisa Martina nije bilo na vidiku.

Dakota i Chris u ljubavnoj su vezi od 2017. godine, no iako su nedavno bili prekinuli, ponovno su se pomirili i cvatu im ruže. 2020. godinu zajedno su proslavili na Maldivima u društvu Chrisove bivše supruge i glumice Gwyneth Paltrow i njezina supruga Brada Falchuka. To nije čudno s obzirom na to da su bivši supružnici u dobrim odnosima i često se privatno druže.

Chris i Gwyneth u braku su bili od 2003. do 2014. godine, a brak im je sporazumno završio. Ona je u jednom od intervjua za ES Magazine izjavila da s Chrisom razgovara svaki dan.

"Mislim da smo uspjeli ostati prava obitelj. Chris mi je jako blizak prijatelj, vidim ga svaki dan, pričam s njim svaki dan. Razvod je bio težak, ali mislim da možete vidjeti da su djeca to dobro podnijela i zato sam ponosna na nas, stvarno jesam", izjavila je Gwyneth.