Corey Feldman sprema se otkriti nova imena holivudskih pedofila koja se navodno već desetljećima taje i skrivaju od javnosti, zbog čega strahuje za vlastiti život.

Holivudski glumac Corey Feldman tvrdi da živi u strahu, zbog čega je unajmio 24-satnu oružanu zaštitu uoči objavljivanja svog novog dokumentarnog filma u kojem će navodno izložiti imena holivudskih pedofila koji su zlostavljali njega i i njegova pokojnog prijatelja Coreyja Haima dok su bili djeca.

Danas 48-godišnji glumac i nekadašnja velika dječja zvijezda prikazat će film samo jednom, i to na svojoj web stranici 9. ožujka. Naime, distributeri nisu bili previše zainteresirani za njega, a priča se da je suradnju s njim odbio i Netflix zbog mogućih pravnih komplikacija.

Corey, kojeg je proslavila uloga u kultnim filmovima "The Goonies" i "Lost Boys", morao je poduzeti određene korake kako bi osigurao vlastiti život, nakon što su ga navodno već dva puta pokušali ubiti.

"Postoje neke stvari koje morate učiniti zbog sigurnosnih razloga kada iznosite nešto takvo. Ovo su jako, jako opasne i riskantne stvari. Moramo imati 24-satno naoružano osiguranje jer ne znamo što se može dogoditi. Naravno da se bojimo, dva puta su me pokušali ubiti. To bi se očito moglo ponoviti, nadamo se da neće, ali ne možemo znati što se može dogoditi. Strašno je jako, jako, jako", izjavio je za ENews.

Također je rekao da je obećao svom pokojnom prijatelju Haimu prije 11 godina da će javno otkriti sve detalje zlostavljanja koja su im se dogodila. Njih dvojica glumila su zajedno u nekoliko filmova, a Haim je preminuo 2010. godine od posljedica ovisnosti o alkoholu i drogi. Upravo u novom filmu bit će prvi put otkriveno ime njegova zlostavljača.

Corey je inače već javno progovorio o vlastitim zlostavljačima i optužio je svog bivšeg kolegu Jona Grissoma da ga je zlostavljao dok je bio dijete.

"Sada ću reći tko je što učinio i kome. Neki ljudi neće zbog toga biti zadovoljni i oni bi to najradije zataškali, no to nikako ne mogu spriječiti. Zato ćemo film prikazati sve odjednom, želimo da to izađe. Odradio sam svoj posao i održao obećanje", zaključio je glumac.

Dosad nisu objavljeni nikakvi najavni videi jer kaže da ne želi da se neki dio prikaže izvan konteksta te da Hollywood pokušava prikriti zlostavljanja djece posljednjih nekoliko desetljeća, a tvrdi da ga vodeći ljudi filmske industrije i dan-danas pokušavaju utišati i diskreditirati.