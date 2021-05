Claudia Rivier počela je karijeru Instagram modela prije malo više od godinu dana. Našli su se oni koji su vidjeli njezin potencijal, a ima svoj profil i na stranici OnlyFans.

25-godišnja Claudia Rivier nedavno je privukla pozornost svjetskih medija, a za Dnevnik.hr je progovorila o svojoj karijeri Instagram modela, djetinjstvu i ljubavi.

Mlada Slavonka Claudia, koju na Instagramu prati 291.000 ljudi, kaže da je njezina karijera modela počela spontano, a otkad pamti, o čemu mogu posvjedočiti i njezini bližnji, bila je uz kameru.

"Uvijek me zanimala fotografija, umjetnost fotografije, portreti... S 13,14 godina dobila sam prvi DSLR aparat, sjećam se da sam provodila svo slobodno vrijeme pred objektivom. Već u to vrijeme učila sam o važnosti posjedovanja vlastite opreme i neovisnosti o drugima i to je ono što danas savjetujem svim curama. Voljela bih da mogu pronaći stare fotke kako je izgledala 13-godišnja Claudia Rivier ispred objektiva i tajmera. No, nažalost sav taj sadržaj mi je izgubljen", ispričala je.

Objasnila je da je bilo za očekivati da će kroz život nastaviti istim koracima i baviti se poslom usko vezanim za njezin fizički izgled.

"Prije malo više od godine dana počela sam spontano stavljati slike na profil i ljudi su vidjeli potencijal. U životu postoje ljudi koji se usude i koji se ne usude, ja sam jedna od onih koji se usude. Motivirana sam ciljem da budem najbolja u onome što radim i to me gura kroz karijeru", rekla je Claudia.

Ističe kako je izuzetno zahtjevno raditi na sadržaju za Instagram, pogotovo jer sav sadržaj radi, osmišlja i kreira uglavno sama sa svojim timom. "Sva odgovornost je na meni, iza sebe stojim samo ja. Uvijek iz šale kažem da sam ja mozak cijele 'operacije', što je zapravo u suštini i točno. Puno odjeće i kostima šivam ili preuređujem/dorađujem sama, volim da je sve rađeno po meni i dovedeno do savršenstva. Sadržaj se stvara po onome što tržište traži i zahtijeva. Nitko ne poznaje tržište bolje od samog modela, to je činjenica", ispričala je što je važno u njezinom poslu.

U svemu tome obitelj joj je najveća podrška, a ona sama čvrsto stoji na zemlji i ne radi iznimke kada su u pitanju prioriteti. "Oni su, dakako, moja obitelj i moja unutarnja sreća. Kad je riječ o slavi mislim da nitko od meni bliskih osoba nije bio šokiran odlukom da živim javni život, to se nekako uvijek znalo, predosjećalo. Za to ili jesi ili nisi. Ja sam svoju budućnost vidjela kristalno jasno još kao dijete", istaknula je Claudia.

Otkrila je i pokoji detalj iz svog ljubavnog života i objasnila da ima podršku svog partnera u onome što radi. "Kad je ljubavni život u pitanju, jako je važno imati osobu koja je stabilna, osobu koja ne strahuje od pogleda drugih muškaraca i osobu koja vas prije svega poznaje. Naravno da to ne ovisi samo o partneru nego i o meni, kakav ja kredibilitet imam u očima partnera. Po tom pitanju stojim vrlo dobro", rekla je.

Rivier se osvrnula i na svoje djetinjstvo i školovanje. "Mislim da me najbolje opisuju stihovi iz Pitbullove pjesme 'Fireball': 'Rođena sam u plamenu, mama je rekla da će svi znati moje ime'", naglasila je Claudia.

Kaže da je jedna skroz atipična djevojka koju više zanimaju felge od torbica. "Zapravo ne znam ni da li imam ijednu torbicu, možda onu za struk za rolanje", rekla je.

"Djetinjstvo mi je bilo predugo, bilo je dosadno biti dijete i živjeti ograničeno. Selila sam se u više srednjih škola jer mi je u svakoj bilo dosadno, nisam voljela biti na jednom mjestu. Prve dvije godine provela sam u matematičkoj gimnaziji, po završetku 2. godine prebacila sam se u medicinsku koju sam i završila. U školama mi je bilo naročito dosadno jer sam bila drugačija, vršnjaci su mi bili nezreli, nezanimljivi, vjerujem da sam sazrijela puno prije njih i znala točno što želim od života", otvoreno je ispričala.

Rivier živi u Zagrebu, a kada nije pred objektivom, bavi se planiranjem, djelovanjem i uživanjem. "Trudim se maksimalno iskoristiti svaki dan i uživati u svemu što mi je život omogućio, budim se zahvalna i sretna, mislim da je to smisao života. Trudim se paziti na prehranu i vježbati, teretana i rekreacija su nezaobilazni dio dana. U privatnom životu i iza objektiva sam jako opuštena, spontana, često putujem, uživam u svakom danu", rekla je.

Claudiju često prose preko Instagrama što je njoj slatko i cijeni pažnju svakog pratitelja. Kaže kako je puno lijepih, simpatičnih poruka, no neke nažalost ne uspije pročitati, nema problema s odbijanjem jer jednostavno ne odgovori na poruke.

Reakcije na društvenoj mreži se mogu vidjeti, a influencerica je otkrila kakvo izgledaju one uživo.

"Reakcije su različite, žene se uglavnom zgražaju na velike grudi jer sve što druga žena ima, a ti nemaš je bljak. Ja uvijek kažem da moj subotnji izlazak liči na nedjeljnju misu jer sa svakog čoška čuješ 'isuseeee'. Muškarci se uglavnom udaraju laktovima da slučajno jedan u ekipi ne propusti prizor, to me posebno nasmije. Svjesna sam da nije uobičajeno vidjet ženu poput mene na ulici, pogotovo jer ja svoje obline rado naglašavam. Prepoznaju me s Instagrama još od samih početaka, nekad jednostavno vidiš po ljudima da te prepoznaju", ispričala je. Istaknula je i da se ne može sjetiti da je imala neugodnih situacija.

Claudia je ranije ispričala da svoje bujno poprsje može zahvaliti činjenici što se udebljala 30 kilograma, a kaže da joj to nije teško fizički izdržavati. "Meni osobno nije teško nositi velike grudi, vjerojatno zato što ih nisam dobila preko noći već kroz neki period nakupljanja kilograma pa se tako i tijelo naviklo. A i nisam baš sitna... Mogu ja to nositi", našalila se.

Najčešće pitanje koje Rivier postavljaju je veličina njezinih grudi, no ona tu informaciju, kako naglašava, vjerovali mi ili ne, ne zna. "Grudnjake ne nosim, imam ih možda 2,3, za ukras i ni jedan nije moja veličina. Već sam ranije govorila o tome kako lako dobijem i izgubim grudi ovisno o kilaži i ako u nekom periodu života izgubim veću količinu kilograma, razmislit ću o povećanju grudi", ispričala je.

Claudia je ranije otkrila da je stavila filere u usnice i kaže kako to radi redovito jer ima svoju viziju ljepote kada je njezino tijelo u pitanju te tu nije otvorena za pregovore.

"Volim raskošno, ženstveno, bujno. Vjerujem da žena mora biti ženstvena, muškarac muževan. Druge zahvate nisam imala, iako će mnogi na reći da na oko izgledam umjetno. Imam plave oči i mali nosić, dugu kosu... ljudi bi rekli: 'Izgledaš kao svaka druga operirana djevojka'. Ne, nego one izgledaju kao ja, ja sam ovakva rođena. Nemam ekstenzije, ne nosim leće, nisam radila korekcije na licu osim usana", ispričala je.

Kada je riječ o ljepoti, nema uzora i ne postoji neka žena kojoj se divi zbog njezinog izgleda. "Volim originalnost i vjerujem da me upravo ona dovela ovdje gdje jesam", objasnila je.

Claudia ima profil i na stranici OnlyFans, a kaže kako je to počela spontano baš kao i Instagram. "Ja volim reć da je moj OnlyFans mjesto gdje se ljudi dolaze opustit, uživati, jedna oaza lijepog i prirodnog što je danas prava rijetkost, pogotovo u ovim mjerama. Osim toga jedina sam u Hrvatskoj i šire koja nudi prirodne obline ovih mjera i to je posebno zanimljivo domaćoj publici", rekla je.

Kada je riječ o njezinoj budućnosti, ne voli o tome pričati jer se vodi jednom izrekom. "Jedna stara poslovica kaže: 'Ako želiš da ti se planovi ostvare, o njima ne govori'", naglasila je.

Osvrnula se i na pandemiju koronavirusa koja je promijenila živote ljudima diljem svijeta, a kaže kako je na nju utjecala samo pozitivno. "Svi smo se naučili cijeniti stvari koje imamo i ne uzimati ih zdravo za gotovo. Trudim se koncentrirati samo na pozitivno", pojasnila je.

Na kraju se Claudia osvrnula i na pitanje svoje zarade na Instagramu i OnlyFans što mnoge zanima, ali i dalje je tajnovita kada je riječ o tome i objasnila je zašto ne želi otkriti o kojim se iznosima radi.

"Kad je riječ o zaradi volim ostat dostojanstvena i ne govoriti o tome, mogu samo reći da vjerujem da sam najplaćeniji hrvatski Onlyfans kreator. Na platformi svakoj osobi pristupam individualno i to se osjeti. Kad radite ono što volite i ne gledate na posao samo kao na zaradu, to će uvijek uroditi plodom. Ne gledam na ljude kao na novčanike i posvećujem im pažnju i vrijeme. Ja volim reć da Onlyfans nije samo platforma, već cjelokupno iskustvo", zaključila je Claudia.