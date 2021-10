Clara McGregor otvoreno je progovorila o ovisnosti i mentalnim problemima s kojima se do prije nekoliko godina suočavala.

Kći slavnog holivudskog glumca Ewana McGregor, 25-godišnja Clara iskreno je progovorila o svojoj ovisnosti o lijekovima za smirenje i dugogodišnjoj borbi s tjeskobom.

Clara je proglašena zaštitnim licem za novu reklamnu kampanju donjeg rublja Bluebella Lingerie, nakon čega je odlučila otkriti detalje svoje šokantne prošlosti te je priznala kako za snimanje nikada ne bi imala dovoljno hrabrosti da nije krenula na terapiju i uhvatila se u koštac sa svojim demonima.

Priznala je kako joj je kronična anksioznost dijagnosticirana u dobi od samo četiri godine i da je jako dugo imala ozbiljnih mentalnih problema, te da su njezini najmiliji bili prisiljeni intervenirati kako bi se otrijeznila.

"Prije četiri godine moja obitelj i partner Jimmy primijetili su da stvari izmiču kontroli i rekli mi da to više jednostavno nisam bila ja. Kada sam bila na Xanaxu nisam imala energije i počela bih zaboravljati stvari. To je bilo zastrašujuće, jednostavno bi zaboravila čitave dijelove dana. Bilo mi je nevjerojatno teško skinuti se s njih, ali nisam si to više mogla dozvoliti", priznala je.

Iako joj bilo teško svladati tu borbu, Clara je otkrila da je svoje iskustvo koristila kao inspiraciju za nadolazeću filmsku ulogu u kojoj će se naći. Naime, zajedno s ocem Ewanom glumit će u novom filmu u čijem se središtu radnje upravo nalazi otac koji vodi kćer na odvikavanje od droge.

Ewan se inače također borio s ovisnošću, krajem devedesetih se na setovima filmova često pojavljivao pijan ili mamuran.

"Film je vrlo nadahnut iz naše veze. Nema ništa što ćete vidjeti u filmu i likovima što ima veze s nama, ali uzela sam određene emocionalne koncepte, koncept ovisnosti, obiteljske veza te neka pitanja koja smo rješavali moj tata i ja. I stavila sam ih na te druge likove u drugom svijetu, u različitim situacijama", pojasnila je Clara.

Osim Clare, Ewan s bivšom suprugom Eve Mavrakis dijeli 19-godišnju kćer Esther, 20-godišnju Jamyan i 10-godišnju Anouk. Par se rastao 2017. godine nakon 22 godine braka, a njihov je razvod dovršen u kolovozu 2020. godine.

U svibnju 2017. Ewan je započeo vezu s Mary Elizabeth Winstead, koju je upoznao na snimanju filma "Fargo", a njihov sin Laurie rođen je u lipnju 2021. godine.