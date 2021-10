Ciara je bila jedna od gošća zabave koja je održana u Hollywoodu, u organizaciji modnog časopisa Elle.

Američka pjevačica Ciara zablistala je na crvenom tepihu jednog modnog događanja u organizaciji časopisa ELLE, kojim je prošetala u bijeloj haljini ispod koje nije nosila donje rublje.

35-godišnja pjevačica zavodljivo je pozirala u bijeloj haljini s prorezom do bedra, a uz to su joj se jasno nazirale i grudi pa je pristunima u takvom izdanju malo toga ostavila mašti. Poznato je kako se nakon rođenja trećeg djeteta trudila skinuti višak kilograma nakon trudnoće, a sudeći prema najnovijim fotografijama to joj je i pošlo za rukom.

Na Instagramu se ljetos pohvalila da je dostigla željeni cilj te je u uskoj kožnoj kombinaciji pokazala novu figuru.

"Zbogom zadnjih pet kilograma na kojima sam radila posljednjih pet tjedana. Pozdrav mojoj kilaži prije trudnoće", napisala je tada te otkrila i da je sveukupno smršavjela čak 18 kilograma.

Ciara je na svjetskoj glazbenoj sceni od ranih 2000-ih, a od početka karijere poznata je po svojem seksepilu i zavodljivim plesnim pokretima. Od 2016. godine u braku sa sportašem Russellom Wilsonom s kojim ima četverogodišnju kćerkicu Siennu Princess i desetomjesečnog sina Wina Harrisona, dok iz propale veze s reperom Futureom ima i sedmogodišnjeg sina Futurea Zahira kojega je njezin suprug prihvatio kao svojeg.

Russell je Ciari i vratio vjeru u ljubav nakon što je prekinula zaruke s Futureom koji ju je varao, a u medijima često ističe kako je znao da je pjevačica ona prava čim ju je upoznao.