Christina Aguilera od razvoda s Jordanom Bratmanom ljubi zaručnika Matthewa Rutlera.

Prošle nedjelje u Los Angelesu je održana premijera novog filma "The Addams Family".

Jedna od uzvanica bila je i pjevačica Christina Aguilera koja je otpjevala naslovnu pjesmu "Haunted Heart", a na premijeru je stigla sa svojom malenom obitelji s kojom ju rijetko viđamo u javnosti.

U stilu poznate obitelji Addams, u crnom od glave do pete, 38-godišnja pjevačica rado je pozirala sa zaručnikom Matthewom Rutlerom te 11-godišnjim sinom Maxom i 5-godišnjom kćerkicom Summer.

Podsjetimo, par je zajedno od davne 2010. godine, a Matthew je glazbenik te filmski producent. Kćerkica je kao kruna ljubavi stigla u ljeto 2014. godine, a nekoliko mjeseci ranije Matthew je kleknuo. Ipak, par do danas nije stao pred oltar, a intimu skrivaju kao zmija noge.

Prije Matthewa, pjevačica nije imala previše sreće u ljubavi. Tako joj je srce prvi put slomio pomoćni plesač Jorge Santos za kojeg je kasnije otkrila kako je zapravo bio gay, a onda je uslijedio i razvod od supruga Jordana Bratmana 2010. godine nakon 5 godina.

Par je prekinuo nekoliko mjeseci prije nego je javnost saznala novosti, no ostali su u korektnim odnosima zbog sina.

S Bratmanom, s kojim se počela viđati 2002. godine nakon što ih je upoznao njezin menadžer, dobila je sina Maxa, a nakon što su službeno potvrdili razvod, o razlozima se šuškalo mjesecima.

Pjevačica je sama otkrila kako su im se razišli životni putevi te kako su oboje odrasli u različitim smjerovima, no dugo se šuškalo kako su do razvoda dovele brojne njezine prevare. Pričalo se i kako je par imao otvoren brak, no kako je Jordanu dosadilo da mu supruga kući dovodi druge žene za zabavu.

"Bilo je jako teško, puno suza i tuge i iako su uz mene cijelo vrijeme bili bliski prijatelji i mama, ponekad mi je bilo teško ustati iz kreveta", iskreno je priznala u jednom intervjuu Christina, no ubrzo je u njezin život ušao Matthew te zaliječio slomljeno srce.