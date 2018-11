Bivši zaručnik Paris Hilton nije sam kupio zaručnički prsten ali ga ipak želi natrag

Vijest o prekidu zaruka između manekenke i glumice Paris Hilton i glumca Chrisa Zylke, obišla je svijet brzinom svjetlosti. Iako je Paris prvotno izjavila kako se nada da će s bivšim zaručnikom ostati u prijateljskim odnosima, čini se kako to možda i neće biti lako izvedivo.

Naime, prema pisanju portala Page Six, 33-godišnji Chris nada se da će mu zaručnički prsten vrijedan vrtoglavih 2 milijuna dolara biti vraćen. No ono što je zanimljivo kako ga on sam zapravo nije platio već ga je besplatno dobio od stručnjaka za nakit i vlasnika draguljarnice Greene&Co Michaela Greena, koji surađuje s brojnim zvijezdama, a uz to je Parisin jako blizak prijatelj.

"Prsten je njezin", izjavio je izvor blizak Paris.

Podsjećamo, Chris je zaprosio Paris prošle godine na skijalištu u Aspenu.