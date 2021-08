Charlie Watts preminuo je u 81. godini u bolnici u Londonu.

Bubnjar i član legendarnih Rolling Stonesa Charlie Watts preminuo je u 81. godini života, a tužnu je vijest potvrdio njegov publicist.

"S ogromnom tugom objavljujemo vijest da je naš voljeni Charlie Watts preminuo. Preminuo je u londonskoj bolnici, okružen članovima svoje obitelji. Ljubazno tražimo da se u ovom teškom trenutku poštuje privatnost njegove obitelji, članova benda i bliskih prijatelja"", stoji u službenom priopćenju u kojem se navodi da je Charlie bio i dragi suprug, otac i djed te jedan od najvećih bubnjara svoje generacije.

Tužna vijest iz Londona dolazi nekoliko tjedana nakon što je objavljeno da će Charlie propustiti turneju u SAD-u kako bi se oporavio od medicinskog zahvata, ali nije otkriveno točno kakvog. 2004. godine obolio je i liječio se od raka grla.

Charlie je član Rolling Stonesa bio od siječnja 1963. godine kada se pridružio Micku Jaggeru, Keithu Richardsu i Brianu Jonesu. Kao veliki ljubitelj jazza, pomogao im je da uz Beatlese postanu ikone i to hitovima koji su danas postali kultni poput "I Can't Get No Satisfaction", "Jumpin Jack Flash", "The Last Time", !Get Off My Cloud" i Sympathy for the Devil".