Raskošna scenografija, zanimljivi kostimi, intrigantna priča, zarazni glazbeni brojevi i razigrana režija, obilježili su svečanu izvedbu mjuzikla zbog kojeg će se narednih dana stvarati gužva na ulazu u zagrebačko Kazalište Komedija.

Glavni krivac je Veseljko Barešić, redatelj, scenograf, autor glazbe i dirigent koji je na ovom djelu radio godinama i kojim je na najljepši način zaokružio 40 godina umjetničkog i stvaralačkog rada. Suvremena priča o eskortu inspirirana životom pariške kurtizane, dramski, a opet, pomalo komični tekst, ispraćena je velikim pljeskom kojim je nagrađen i sjajan glumački, pjevački i plesni postav.

Ovaj je mjuzikl bio prilika za brojne mlade glumce koji su tako pokazali svoj kazališni talent. Petra Golik, violinistica i magistra muzike, dobila je jednu od glavnih uloga, a nakon dugo godina, na pozornicu Komedije, vratila se Iva Visković. Priliku da još jednom pokaže svoje glumačko i pjevačko umijeće dobio je i talentirani Ivan Čuić koji je zagrebačkoj publici poznat i po ulozi u glazbenom krimiću Faraon iz Ilice je mrtav. "Drago mi je da se i nama mladim snagama pružaju ovakve prilike. Uloga Alfreda u ovom mjuziklu itekako je zahtjeva zbog pjevačkih dionica koje imam, a uz sve to, pokazati emociju i zapamtiti koregrafiju, nije nimalo lagan zadatak", izjavio je Ivan Čuić.

Prvi put u mjuziklu zaigrala je Nataša Janjić koja se jako veselila ovoj suradnji. “Bila mi je velika želja sudjelovati u mjuziklu i kad mi se ukazala ova prilika nisam mogla odbiti. Sretna sam jer je publika moj trud nagradila velikim pljeskom. Pjevanje je moja velika ljubav i da nisam glumica svakako bih bila pjevačica“, izjavila je Nataša Janjić nakon svečane premijere. Matko Knešaurek u mjuziklu igra njezinog supruga te se oko ovog para i zapliće radnja, a kako je već prije surađivao s Natašom, to mu je uvelike olakšalo pripremanje ove zahtjevne uloge.

A sinoć je velikim pljeskom nagrađena i Mila Elegović koja često nastupa u mjuzikl produkcijama kazališta Komedija. “Ovo je već treća kazališna uloga za redom u kojoj nastupam oskudno odjevena, u kupaćem kostimu ili nekakvim trikoima i korzetima pa moram konstantno biti aktivna i u režimu zdrave prehrane, ali to mi ne pada teško. Uloga Valerie, "svodnice" koja pod krinkom modne agencije izrabljuje svoje manekenke, nešto je sasvim novo za mene ali drago mi je da me publika vidi i u nešto "opasnijim" ulogama!“, rekla je Mila Elegović.

U ostalim ulogama pojavila su se i već dobro poznata imena, sjajni Komedijini glumci i pjevači Ervin Baučić, Dražen Bratulić, Zlatko Ožbolt i Lana Blaće. Zbor, baletni ansambl i orkestar Kazališta Komedija bili su pod ravnanjem Veseljka Barešića, koji je ujedno bio i scenograf. Kostimografiju je potpisala Barbara Bourek, koreografiju Mark Boldin, dok je oblikovatelj svjetla bio Deni Šesnić, a zvuka Mario Stanin.

Svečanu premijeru mjuzikla Alphonsine nisu propustiti pogledati ni Vanna, Nada Abrus, Sandra Bagarić, Natalija Đorđević, Nina Kaić Madić, Marijana Batinić, Nives Celzijus, Gina Victoria Damjanović iz grupe Detour, Zdravko Šljivac, Dinko Bogdanić, Duško Valentić, Đani Stipaničev, Dalibor Petko te brojni drugi.

Ulaznice za mjuzikl Alphonsine mogu se osigurati na blagajni Oktogon od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati te na blagajni Kaptol sat i pol prije početka predstave. Također, ulaznice se mogu kupiti i na službenoj stranici kazališta www.komedija.hr. Najnovije informacije dostupne su i na službenoj Facebook stranici te Instagram profilu.