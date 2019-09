Celine Dion na Instagramu je u videu najavila koje će sve zemlje posjetiti na svojoj turneji, a može se naslutiti da je i Hrvatska na listi.

Pjevačka diva Celine Dion desetljećima slovi za vlasnicu jednog od njljepših glasova svijeta. Izvođačica "My Heart Will Go On" i "A New Day Has Come" najprodavanija je pjevačica u povijesti s više od 220 milijuna prodanih albuma. U svojoj je bogatoj karijeri dobila preko 1096 raznih nagrada, a proglašena je i za najbolju pjevačicu svijeta.

Trenutno se Celine sprema za još jednu veliku svjetsku glazbenu turneju na kojoj će promovirati svoj novi album, a njezina najava na Instagramu daje naslutiti da će posjetiti i Hrvatsku.

Naime, u videu u kojem Celine poručuje svojim fanovima u zemljama koje će posjetiti "Vidimo se uskoro" na različitim jezicima, može se vidjeti i natpis na hrvatskom jeziku što bi moglo znači da glazbena diva dolazi u Lijepu Našu ili u neku od zemalja regije.

Sigurni smo da će cijela regija pohrliti na taj glazbeni spektakl koji još nije službeno ni najavljen, a već mu se jako veselimo.