Oni su jedan od najdugovječnijih holivudskih parova.

Radi se o glumačkom paru kojeg čine Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas koji su zajedno od davne 1998. godine unatoč poprilično velikoj razlici od čak 25 godina.

Michaelu se velška ljepotica svidjela na prvi pogled, no ona u početku nije bila impresionirana njime. "Znaš, čula sam puno toga o tebi. I mislim da je vrijeme da ti kažem laku noć", rekla mu je tada Catherine, no on nije odustajao. Glumac se u to se vrijeme rastajao od supruge Diandre Luker nakon 18 godina braka, no Catherine je odmah poručio kako želi da bude majka njegove djece.

A trud se isplatio, jer par doista danas ima dvoje djece, 14-godišnju kći i 17-godišnjeg sina. Unatoč brojnim nedaćama kroz sve ove godine, kao što su njezin bipolarni poremećaj, njegov rak grla, kao i nedavne optužbe na njegov račun da je seksualno zlostavljao asistenticu, par je ostao sretan i zaljubljen kao i prvog dana.

To su dokazali i na sinoćnjoj dodjeli Zlatnih globusa na kojoj su se zaljubljeno gledali, grlili i držali za ruke, a posebna pažnja bila je na 49-godišnjoj Catherine koja je blistala u elegantnoj, zelenoj haljini s prorezom.

"Prvo moram reći da sam neopisivo sretna da smo uspjeli 20 godina ostati zajedno. Nikada nisam mislila da je moguće s nekom osobom provesti toliko godina i da će sve biti idealno. I nije. Michael i ja imamo jako otvoren brak i vezu. Kada imate djecu, koja nisu kriva za to što ste ih rodili u svijetu prepunom nepravde, morate jednostavno biti otvoreni i sve iskreno dijeliti", rekla je nedavno glumica.

Njihovo raskošno vjenčanje održano je 18. studenog 2000. godine u hotelu Plaza u New Yorku, nakon što je finaliziran njegov razvod od bivše supruge, a glumce je taj dan "olakšao" za čak 1,5 milijuna funti pa nije ni čudo da je njihovo vjenčanje tada proglašeno "vjenčanjem godine".