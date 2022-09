Bivša djevojka Leonarda DiCaprija Camila Morrone viđena je prvi put nakon vijesti o prekidu s oskarovcem.

Manekenka Camila Morrone viđena je prvi put nakon vijesti o prekidu s popularnim glumcem Leonardom DiCaprijem.

Camila je Malibuom prošetala s kavom za van u crnoj opuštenoj haljini na bretele, a čini se da djevojci prekid nije preteško sjeo jer je zasjala bez šminke i ležerno prošla pored znatiželjnih paparazza.

Fotografije i videozapis podijelio je britanski Daily Mail.

Vijest o prekidu njihove petogodišnje veze odjeknula je medijima, a samo nekoliko sati nakon, Leonardo je viđen u društvu nove djevojke, 22-godišnje Marije Beregove.

Dvojac je napustio noćni klub u St. Tropezu, a visoka ljepotica odmah je privukla pažnju medija koji su se raspisali o njoj i mogućnoj novoj ljubavi uspješnog glumca.

Odrasla je u Švicarskoj, pohađala je privatne škole, a iako ima 22 godine iza sebe već ima propali brak s milijarderom i unukom Gadafijevog sluge Masoudom Abdelhafidom.

Iako ima samo 22 godine, 47. godišnjem Leu to nimalo ne smeta, a da su godine samo broj dokazao je kroz sve svoje ljubavne veze od početka karijere. Analizirajući njegove djevojke, javnost je došla do zanimljivog zaključka kako su sve DiCaprijeve ljubavi bile mlađe od 25 godina, a čim bi neke od njih navršile 25., on bi ih ostavio.

To se dogodilo i s Camilom koja je u lipnju ove godine napunila 25 godina, a mnogi su njoj i Leonardu čak predviđali i brak te mislili da je ona njegova prava ljubav.

Jedno od posljednjih zajedničkih pojavljivanja bio je njihov odlazak na plažu u Malibuu 3. srpnja, iako ni tada nisu bili slikani zajedno.

Ibrahimović je ludo zaljubljen u 11 godina stariju manekenku i nakon više od dva desetljeća, a ona ni po čemu nije tipična žena nogometaša! +20

Nina Badrić opet zavodi fotkama s plaže, a Sergej Ćetković sve je nasmijao komentarom koji joj je uputio! +29