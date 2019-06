Posljednji hit "Señorita" Camila Cabello snimila je s kolegom Shawnom Mendesom.

Njihova pjesma obara sve rekorde slušanosti.

Mlada američko-kubanska pjevačica Camila Cabello napravila je odličan poslovni potez kada je napustila band Fifth Harmony, jer joj je karijera otad procvjetala. Camila je uvijek bila najpopularnija članica, i iako se s bivšim kolegicama nije rastala u dobrim odnosima, dobila je puno novih obožavatelja.

A posljednji hit "Señorita" snimila je s kolegom Shawnom Mendesom za kojim već godinama luduju djevojke i žene dijem svijeta, a na njega su pale i brojne slavne dame, poput Hailey Baldwin koja se nakon toga udala za Justina Biebera.

Pjesmu prati i atraktivni spot s vrućim scenama među glazbenicima, pa nije dugo trebalo da krenu glasine kako se među njima događa nešto više od poslovne suradnje. A onda se saznalo i kako je mlada Kubanka prekinula s dečkom, YouTuberom Matthewom Husseyjom s kojim je bila nešto manje od 2 godine.

Iako su i Camila i Shawn demantirali takve glasine te istaknuli kako su bliski prijatelji već godinama, dio javnosti uvjeren je kako je pjevačica ostavila 10 godina starijeg dečka upravo zbog Shawna.

Duo je još 2015. godine izbacio zajednički singl "I Know What You Did Last Summer", pa se obožavatelji šale kako su to sada napokon saznali.

"Camila i Matthew donijeli su zajedničku odluku o prekidu. Provodili su puno vremena zajedno te shvatili da više ne idu istim putem. Naravno da će njihov prekid dodatno potpaliti glasine o romansi s Mendesom", otkrio je izvor blizak pjevačici.

A ima li tu nešto više od suradnje ili je ovo samo dodatni način promocije pjesme, tko će znati kada su u pitanju bogati i slavni u čijem se svijetu ne biraju trikovi za takve stvari.