Caitlyn Jenner i Sophia Hutchins žele angažirati surogat-majku da im rodi dijete.

Caitlyn Jenner uskoro će navršiti 70 godina, ima šestero djece i četvero unučadi, a uskoro bi se ta brojka mogla povećati.

Naime, reality zvijezda koja se proslavila sudjelovanjem u showu "Keeping Up with the Kardashians" kao Bruce Jenner, koji je prije nekoliko godina promjenio spol i postao Caitlyn, izrazila je želju da postane roditelj zajedno sa svojom partnericom, 22-godišnjom djevojkom Sophijom Hutchins, iza koje je također promjena spola, piše magazin Closer.

Tako je Caitlyn, koja s Kriss Jenner dijeli dvije kćeri Kendall i Kylie, trenutačno u potrazi za surogat-majkom koja bi joj ispunila san o majčinstvu.

"Caitlyn i Sophia posljednjih su godinu dana razgovarali o osnivanju obitelji. Dok Caitlyn već ima djecu, nikada se nije imala priliku naći u majčinskoj ulozi, o čemu oduvijek sanja", izjavio je izvor blizak paru.

Caitlyn i Sophia u rijetkim se trenucima odvajaju jedna od druge i zajedno žive, iako svoju vezu nisu nikada službeno potvrdile, a u javnosti su prvi put zajedno viđene još 2017. godine.

Ideja o majčinstvu navodno se nije svidjela članovima klana Kardashian i njezinim kćerima, koje smatraju da je Caitlyn pod velikim pritiskom Sophije, koja je od nje gotovo mlađa 50 godina.

Closer prenosi i kako se za savjet o surogat-trudnoći obratila pokćerki Kim Kardashian s obzirom na to da je njezino dvoje najmlađe djece rodila surogat-majka, kćer Chicago i sina Psalma. Kim je navodno i jedina podržava te pomaže u cijeloj priči.

Operaciji promjene spola Caitlyn Jenner podvrgnula se 2015. godine. Rođena je kao Bruce Jenner, koji se u povijest upisao kao olimpijski pobjednik u desetoboju.